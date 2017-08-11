Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ASTANA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Kazakistan’ın hükûmet ve iş dünyası temsilcilerine “gelin bir olalım” dedi. Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türkiye-Kazak İş Forumu’nda konuşan Zeybekci “Biz Türkiye olarak burada olmaya, buraya finansman koymaya hazırız. İnşallah bunun için somut adımlar atmak istiyoruz. Bundan 1400 yıl önce atalarımız ‘Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir’ demiş. 21’inci yüzyıl şundan emin olun ki, bir Kazak ve Türk yılı olacak.” diye konuştu. Dünyadaki 111 elementin 95’inin Kazakistan’da olduğunu, Türkiye’nin dünyanın en zengin hammadde kaynakları ile dünyanın en büyük tüketim toplumlarının orta noktasında bulunduğunu vurgulayan Zeybekci şunları söyledi: 10 bin yıldan beri Anadolu, dünyadaki bütün dinlerin tüm kültürlerin, tüm ticaret yollarının buluştuğu bir coğrafya. Bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman 21. yy Kazak ve Türk yy’ı olacak. Türkiye ve Kazakistan’ın ekonomik anlamda bir çekim merkezi olarak görmek mümkün. Böyle de olacaktır inşallah. Bizim aramızdaki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Türkiye ile Kazakistan arasında vizeyle ilgili problem yok ama çalışma hayatıyla ilgili iş gücünün serbest hâle getirilmesi, kazak iş gücünün Türkiye’de serbestçe hareket edebilmesi ve çalışabilmesi, aynı şekilde Türk iş gücünün Kazakistan’da aynı olanaklara sahip olması önemli.

Türkiye gibiSİ yok

“Türkiye, en kötü ihtimalle millî gelirini önümüzdeki 10 yıl içerisinde 23-25 bin dolarlara çıkaracak bir ülke” diyen Zeybekci, şu ifadeleri kullandı: Türkiye’de dünyanın en iddialı teşvik sistemi var. Proje bazlı teşvik sistemi bu. Gelin her şeyi konuşalım. Gelin nasıl bir teşvik istiyorsanız hepsini hükûmet olarak konuşabilme yetkisini aldık. Her şeyi pazarlık edebiliriz. Türkiye bu anlamda inanılmaz fırsatların olduğu ülke. Böyle olmaya devam edecek. Gelin 2050 vizyonumuzda yol arkadaşlığı yapalım. Yok Türkiye gibi bir ülke.