Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren TEKİRDAĞ

Türkiye’nin ilk yerli tünel açma makinesi ‘Anadolu’ işbaşında. Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, ‘E-Berk’ şirketi tarafından geliştirilen ‘Anadolu’ adı verilen Türkiye’nin ilk yerli tünel açma makinesini hizmete aldıklarını belirterek “Bizim sanayicimiz, dünyadaki her teknolojiyi, her makineyi, teçhizatı yapabilir. Ben buna inanıyorum. Yeter ki onları teşvik edin.” dedi. Dünyanın en modern, en ileri teknolojilerinin Türkiye’de olduğunu, yabancıların bunlara TBM gibi ‘fiyakalı’ isimler taktıklarını söyleyen Bakan Eroğlu “Bu bildiğimiz köstebek. Onun adı bundan böyle Anadolu Köstebeği. Biz öyle diyeceğiz. Bu şirkete dedim ki; ‘sizde bunu yapacak teknoloji, şevk ve heyecan var.’ Onlar da inandı ve ilk yerli tünel açma makinesini yaptı. Biz sürekli tünel açıyoruz. İstanbul’da açtığımız tüneller hep yerin altında. Onun için göremiyorsunuz. Kuzey ve güney Haliç’te açtığımız tünellerin haddi, hesabı yok. Kemerburgaz’dan, Baltalimanı’na kadar tünel. Çünkü Haliç’i kurtarmak için bütün atık suları tünellerde topladık. İşimiz tünellerle, çok tünel açıyoruz. DSİ ve karayolları dünyanın en uzun tünellerini açıyor.” diye konuştu.