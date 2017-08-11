Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 5.1 milyon kamu görevlisi ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşmede... Konfederasyonların taleplerini inceleyen Kamu İşveren Heyeti'nin 14 Ağustos'ta sunacağı zam teklifi merakla bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için 3 alternatifli zam talebi hazırlayan Memur-Sen ise hükümetin yeni bir teklif sunmayıp, taleplerinden birini kabul etmesini istiyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, tekliflerinin kümülatif olarak maaşlara yıllık en düşük yüzde 16.60, 2 yıllık yüzde 38.52 zam içerdiğini vurguluyor. Eğer Memur-Sen'in talebi kabul görürse; en düşük memur emeklisi maaşında, 2 yılda yapılacak 4 zamla toplam 720 liralık artış gerçekleşecek. Halen en düşük memur emeklisi maaşı bin 871 lira. Bu maaş 2018'de 2 ayrı zamla toplam 310 lira artışla 2 bin 181 liraya ulaşacak. 2019'da da 2 ayrı zam ile 410 liralık artış sağlanacak ve en düşük memur emeklisi maaşı 2019'da 2 bin 591 liraya çıkacak..

7 TALEP GÖRÜŞÜLÜYOR

21 Ağustos'a kadar tamamlanacak toplu sözleşmede ayrıca memur emeklilerine ilişkin 7 talep de karara bağlanacak. Bu talepler şöyle: "Dini bayramlarda bin 915 lira ikramiye ödensin. Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı maaş farkı giderilsin. Kamunun dinlenme tesislerinde yüzde 50 indirim olsun. Muayene ve ilaç ücret farkı ile özel hastanelerde muayene farkı alınmasın. Emekliler sendikaya üye olabilsin. Maaşlar talep halinde aylık olarak ödensin. Toplu taşıma ücretsiz olsun.".



Kaynak: Takvim