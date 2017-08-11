Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Ağbal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ’2002-2017 yılları arasında özelleştirilen Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) sayısı nedir? Hangi KİT’ler özelleştirilmiş ve ne kadar gelir elde edilmiştir’ şeklindeki soru önergesine cevap verdi. Ağbal, soru önergesine cevaben şunları kaydetti:

"18.11.2002-25.07.2017 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanun’un 4. maddesi doğrultusunda verilen yetkiye istinaden özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 94 kuruluşta bulunan kamu payları blok satış, halka arz ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senedi satış yoluyla 10 liman, 81 elektrik santrali, 40 tesis/işletme, 3 bin 483 taşınmaz, 3 gemi ve 36 maden sahası ile araç muayene hizmetleri de varlık satışı/işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmiş, ayrıca özelleştirme programındaki kuruluşların envanterinde kayıtlı bir kısım makine-teçhizat, demirbaş vb. varlıklar ile bu kuruluşlar adına tescilli markaların satışı yapılmıştır. 18.11.2002-25.07.2017 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 59 milyar 558 milyon 255 bin ABD dolarıdır."