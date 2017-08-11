Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, son dönemde ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin uluslararası piyasaları etkilediğini ifade ederek, Türkiye'de bu konuda ne tür gelişmeler beklediğini sorması üzerine Erdoğan, şu cevabı verdi:

"BİZİM PİYASALARIMIZI ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"

"Doğrusu ben bizim piyasalarımızı etkileyeceğine hiç ihtimal vermiyorum ancak nükleer silahlanmanın sürekli karşısında olduğunu söyleyenlerin burada nükleer silahlanmayla birbirlerini tehdit eder hale gelmesi düşündürücüdür. Biz işin bu yanından genel bir perspektifle bakarsak, yani gelişmemiş ülkelere veya zayıf ülkelere nükleer silahlanmada fırsat tanımayanlar, gücü ellerine alınca bu nükleer silahı acımasızca kullanmanın da gayreti içerisinde oluyorlar. Bu da benim objektif bakışımdır. Yani senin olsun ama bir diğerinin olmasın, bunu anlamak mümkün değil. Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke, nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anda nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler, adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum." diye konuştu