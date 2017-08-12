Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasanoğlu İnşaat, Suudi Arabistan’ın önemli gayrimenkul yatırımcılarından Alasiri Grup’un Türkiye’deki temsilcisiyle iş birliğine gitti. Grupla ortak yatırımlar yapmak üzere anlaşmaya varan Hasanoğlu İnşaat, bu iş birliği kapsamında Bahçekent’te bulunan arsa yatırımı üzerinde ilk projesini hayata geçirecek. Alasiri Grup ile birlikte Türkiye ve gayrimenkul sektörü adına çok önemli yatırımlara imza atacaklarını belirten Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çep “Bugün çok önemli bir adım atarak, Alasiri Grup ile yeni bir iş birliğine gittik. Böylesine önemli bir grup ile iş birliğine gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Gayrimenkul alanında 25 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Hasanoğlu İnşaat, kamu ve özel sektör projelerinde kullanmış olduğu ileri teknoloji ile dikkat çekiyor. Hasanoğlu İnşaat’ın bölgedeki ilk projesi olan ve Bahçeşehir’in simgesi haline gelen Banu Evleri bölgesinin de değerini katladı. Hasanoğlu İnşaat’ın projeleri arasında Ispartakule 1, Banu Evleri Ispartakule 2 ve Banu Evleri Ispartakule 3 de yer alıyor.