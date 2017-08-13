Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Arslan İHA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak çevreyi kirleten eski santrallere savaş açtı. Santraller için 2019 yılına kadar süre veren Albayrak “Külahları değişiriz” uyarısında bulundu. Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Albayrak çok önemli açıklamalarda bulundu. Yerli kömür ve yerli santral konseptinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, Türkiye’nin 15 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu söyledi. Albayrak, “Arama sondajlarıyla birlikte önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde bu rakam çok büyük oranda artacak. Türkiye şu anda yılda 35-40 milyon ton kömür ithal ediyor. Türkiye sahip olduğu kaynakları doğru şekilde kullanırsa 3 ile 5 milyar dolar tasarruf ederiz” diye konuştu.

Enerjinin bir portföy olduğuna ve güneş, rüzgâr, HES ve kömür santrallerinden maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti: “Bir kaynaktan tamamını yapmak hem verimlilik hem de bölgesel enerji arz talebinin dengesi açısından doğru değil. Dolayısıyla ‘Hepsini yapacağız’ derken stratejimizin altında olan güneş, hidroelektrik, rüzgar, yerli kömür ve nükleer de olacak. Tabii ki gaz santrali de olacak. Yenilenebilir enerjilerin hepsi çevresel açıdan çok iyi. Nükleer çevresel açıdan hakeza. HES’lerimiz de hakeza. İthal kömüre kıyasla yerli kömürün öne çıkarılmasıyla yeni teknolojilerle birlikte çok ciddi bir hamle yapacağız çünkü teknolojide daha az su kullanımı var. Kapalı devre olması itibarıyla çok olumlu. Kül taşıma sistemleri kapalı devre.”

Albayrak, her bin megavat santral için Türkiye’de 1-1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığına işaret ederek, “Her bir santral Türkiye’de bin kişiden fazla istihdam demek. Bunun ithal enerji karşılığını karşımıza koyduğumuzda, kabaca bu kalorilerde ve verimliliklerde bir santral noktasında baktığımızda 1,2 milyar metreküp doğalgaza eş değer bir üretimden bahsediyoruz. Bunun da ekonomik karşılığı yıllık 300-400 milyon dolarlık tasarruf demek” dedi.



Türkiye’de eski nesil santrallerin de olduğunu hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti: “2019 yılına kadar bu eski santrallerin de tamamının en son çevre kriterlerine dayalı filtreleme sistemlerini bitireceğiz. Bununla ilgili bütün firmalarla birebir konuştuk. Eğer bitiremezlerse külahları değişeceğiz. O santrallerle yolumuzu ayıracağız. Devlet kısmıyla ilgili hiçbir şüphemiz yok, onları bitireceğiz. Özel sektöre de bu noktada çok net mesajları verdik. Yapılacak olanların tamamı asgari AB kriterleri ve üzerinde olacak. Bunların yazılarını yazdık, takiplerini yapıyoruz. Saha denetimleri sıkı bir şekilde yapılıyor.”



Gelecek 50 yılı planlıyoruz

Albayrak, Türkiye’nin gelecek 30 ve 50 yılın enerji politikası planlamalarını netleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Ben size şu an birkaç yıl sonra ne olacak tek tek hepsini söyleyebilirim. Bütün bu hedefleri koyduk. Bu adımların hepsi enerji maliyetlerinin düşmesi, enerji verimliliğinin artırılması, çevresel altyapının gelişmesi, vatandaşa daha ucuz, kaliteli, temiz ve iyi enerjiyi sağlayabilmek için. Altyapıyı yeniliyoruz, iletim hatlarıyla ilgili depolamayı geliştiriyoruz. Network’u oluşturmaya çalışıyoruz. Hepsini bu ekosistem içinde kucaklayarak bir büyük resmi küçük parçalar olarak tek tek nakış gibi işliyoruz.”

200’den fazla ilçeye doğalgaz

Albayrak, bu yılın sonuna kadar 78 ilin, 2018’de de 81 ilin tamamının doğalgaza kavuşacağını vurgulayarak, “Önümüzdeki iki yıl 200’den fazla ilçeye de doğalgaz bağlayarak çok büyük nüfusa yani doğalgaz konforundan faydalanan insan sayımızı 40 milyonlardan 50 milyonlara çıkaracağız. Türkiye’de doğalgazın ulaştığı ve bunun konforundan faydalananların sayısı inşallah 50 milyon olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 1 milyon metre sondaj

Albayrak, 15 yıl önce Türkiye’nin keşfedilmiş kömür rezervlerinin yaklaşık 7-8 milyar ton olduğunu, son 15 yıldaki keşiflerle bu rakamın 15 milyara çıktığını anlatarak, şöyle konuştu: “2002 yılında yılda 30 bin metre civarı sondaj yapan bir MTA vardı, AK Parti iktidarı döneminde bu oran 300 bin metrelere çıktı. 10 katı arttı. MTA bu yıl 1 milyon metre hedef koydu. Bu yıl inşallah bunu bitiriyoruz. Gelecek yıl 2, ondan sonraki yıl 3, bu rakamla özel sektörle birlikte asgari 5-6 milyon metreyi yakalayacağız.”



Denizde ilk derin sondaj 2018’de

Albayrak, BOTAŞ ve TPAO olarak çok önemli adımlar attıklarını ve ilerleyen dönemde atmaya devam edeceklerini dile getirdi. Bu adımların oturarak olmayacağına dikkati çeken Albayrak, şunları söyledi: “Sahaya çıkacağız, denize, denizin üstüne çıkacağız, arayacağız, bakacağız, sondaj yapacağız, sismik yapacağız, 2 boyutlu, 3 boyutlu yapacağız, şansımızı deneyeceğiz. Bir tane kazacağız, bulamadık bir daha deneyeceğiz, sonra bir daha deneyeceğiz. Geçen örneği verdim Baltık ülkelerinde 300’den fazla kuyudan sonra keşif var petrolde. Her bir kuyunun maliyeti var, bütçelerimizi ona göre planlayacağız. Kendi yağımızda kavrulacağız. Önümüzdeki dönemde kendi gemimizin, mühendisimizin, jeofizik, jeokimya mühendislerimizin dışında tüm bu çerçevede kendi yerli personellerimiz ve mühendislerimizle daha aktif rol üstleneceğiz. Bilimsellik içinde tüm rasyonel adımları atacağız. Bugün, yarın siz doğru adım attığınız sürece bulursunuz.” Sondaj konusunda ilk etapta hem Akdeniz hem de Karadeniz’de çalışma yürüttüklerini anlatan Albayrak, “Şu anda Oruç Reis Karadeniz’de, Barbaros Hayrettin Akdeniz dolaylarında iki sismiği bitirdi ve şimdi Güzelyurt’a gidiyor. Şakamız yok. Yıl sonuna doğru gelen, aldığımız sondaj gemimiz ile bu yıl ilk normal sığ sondajı bitirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla da ilk derin sondajla Akdeniz’de yapacağız” diye konuştu.