Türkiye Gazetesi

Halime Gürbüz ISPARTA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grubu’nun Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri’nin açılışına katıldı. Türkiye’nin üzerinde sürekli soru işaretleri oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen yatırımların, uluslararası boyutuyla ayrıca önem arz ettiğini vurgulayan Erdoğan; ülkeye inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadığını, olmayacağını söyledi.

Erdoğan “Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun, kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz. Bu süreçte ülkeye yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla, yatırımcıların ve turistlerin gözlerinin korkutulmaya çalışılması ne siyasi ne de ticari ahlakla izah edilemez. Şu anda Antalya’da otellerimizin doluluk oranı yüzde 80’e ulaşmıştır. Ne oluyor yani, bu kadar yapıyorsunuz, buraları seven, yine buralara akıp geliyor. Ülkeyle ilgili spekülasyonların, Avrupa’nın iç siyasetinden kaynaklandığını yatırımcılar da biliyor, görüyor, bunun için söylenenlere pek aldırış etmiyorlar. Geçen günlerde yapılan rüzgâr enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın 4’ü, Alman firması... Ondan iki hafta önce yine şehir hastanesi projesinde de 1,5 milyar dolarlık bir adım atıldı ve Japonlar, bu yatırımın yüzde 80 civarında kredisini temin etti. Eğer güven olmaza, böyle bir şeye bunlar gelir mi? Geldi, geliyorlar. Almanların en güçlü firması Siemens, neredeyse 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösterir. Onlar da yine Türk firmalarıyla birlikte bu adımı attılar. Şurada son bir, iki aydır yoğun şekilde bu yatırımlar devam ediyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güvenleri artarak sürüyor. Şimdi bu tesislerde 50 kişi, 100 kişi çalışıyor olabilir ama yüzlerce, binlerce kişi tarlasındaki elmasını, şeftalisini, kayısısını işte buralarda işleme sokma imkanı bulacak” dedi.



Hükümetin, Türkiye’deki yatırım ortamını cazip kılacak tedbirleri aldığını, almaya da devam edeceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin, tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları, söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadıklarını gösteriyor. Bugüne kadar nice badireleri atlatan Türkiye, bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir. Her şey gelip geçtiğinde bizim aklımızda ve gönlümüzde kalan ise işte bu zor zamanlarda yanımızda bulunanlar olacaktır.



ISPARTA’DAKİ FABRİKA BİNLERCE KİŞİYE DOKUNACAK

15 Temmuz engel olmadı 110 milyon TL ile bitirdik

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır “Bu fabrikanın yatırım kararını 15 Temmuz’dan sonra verdik. Isparta, Türkiye’ye inancımızın imzasıdır” dedi.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük meyve şirketi Anadolu Etap’ın iki yeni fabrikasının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Isparta’da gerçekleşti. Anadolu Grubu, Anadolu Etap ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Türkiye’deki 10. Coca-Cola İçecek fabrikamız, son 10 yılda bu ülkeye yaptığımız 1,35 milyar dolarlık yatırımın yalnızca son halkası. 20 yılda Coca-Cola sisteminin dünyadaki en büyük şişeleyicilerinden bir hâline geldik” dedi.

Türkiye’nin büyümesine şahitlik ettiklerini belirten The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent de “Ortaklarımızla ve Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla yatırıma devam ettik. Ürünlerimizde kullandığımız meyve ve benzeri hammadde kaynakları satın alımları ile, 150 bine yakın çiftçiye gelir imkanı sağlıyoruz” diye konuştu. 15 Temmuz’dan sonraki hafta verdikleri kararla, sadece bir sene içerisinde 110 milyon TL yatırımla Isparta fabrikasını tamamladıklarını söyleyen Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır ise “Burası lojistik açıdan mükemmel konumda. Türkiye’deki en ileri teknoloji ile donatılmış hatları kurduk. Isparta fabrikamızla Akdeniz Havzasına ve İç Ege’ye hizmet vereceğiz. Bu bölgelerdeki turizm potansiyelini değerlendireceğiz. Bu yatırım, Türkiye’ye inancımızın imzasıdır” ifadelerini kullandı.