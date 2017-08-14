Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 15 yılda 800 bin 112 konut ürettiklerini belirterek, "Dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Turan, 1984'te kurulan TOKİ'nin 2002 yılına kadar toplam 43 bin 145 konut ürettuğunu belirterek, "Öncelikli hedefimiz dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış vatandaşları konut sahibi yapmak" diye konuştu. Turan, "Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" ifadesini kullandı. Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın katkısı ile idare olarak insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 yılda 800 bin 112 konut inşa ettik. 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konuta ulaşmayı planlıyoruz."

% 85'İ SOSYAL KONUT

TOKİ'nin ürettiği konutların yüzde 85'inin sosyal konut olduğunu ifade eden Turan, şunları söyledi: "Özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz."

10 BİN 324 SOSYAL DONATI İNŞA EDİLDİ

Sosyal donatılar inşa ettiklerini belirten Turan, "266 hastane, bin 40 okul, 19 üniversite, 19 stadyum, 71 bin 873 kapasiteli 189 yurt/pansiyon, 657 cami, 96 sağlık ocağı, 42 kütüphane, 992 spor salonu, 858 ticaret merkezi, 192 kamu hizmet binası olmak üzere toplam 10 bin 324 sosyal donatı yaptık" diye konuştu.