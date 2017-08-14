Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların, Hazine’ye bağlı Güvence Hesabı’na devri kararlaştırıldı. Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran’a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor. Ancak vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unutuyor. Unutulan bu paralar da sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı’na devrediliyor.



HAYAT POLİÇESİ DE VAR

Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp, söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanların bulunduğunu söyledi. Aynı şekilde aracından dolayı bir hasar alacağı olup da bu alacağı olduğunu bilmeyen ya da unutanların olduğunu da söyleyen Küçük, vatandaşların bu tür sigorta alacaklarını unutabildiğini veya vefat eden kişinin mirasçılarına ulaşılamadığını dile getirdi.



27 bin 984 kişi parasını istedi

Hak sahiplerine 1 Şubat 2017 ile 15 Haziran 2017 tarihleri arasındaki bekleme döneminde uyarı mektupları gönderildi. 27 bin 984 kişi hatırlayarak ya da haberdar olarak başvuru yaptı ve 13 milyon 547 bin 807 lirasını aldı. Kalan 124 bin 935 kişinin 33 milyon 285 bin 632 lirası ise sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına ödendi.

2014’te 16,6 milyon, 2015’te 24,6 milyon, 2016’da 28,7 milyon lira aynı yöntemle Güvence Hesabına devredilmişti.