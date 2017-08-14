Her yıl 4 milyon ton karpuz üretildiği göz önüne alındığında, her 8 karpuzdan birinin israf edildiği görülüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de geçen yıl 3 milyon 919 bin ton karpuz, 1 milyon 720 bin ton kavun üretildi. Karpuzda 500 bin ton, kavunda da 200 bin tondan fazlası çöpe gitti. TZOB Başkanı, “İthal karpuzun kilosuna ilkbaharda 3 lira ödedik, yerlisi çıkınca 15 kuruşa düştü. Bu ürünlerde mutlaka tarım sigortası şart” dedi.
Üretilen karpuzların 8’de biri çöpe gitti
14.08.2017 - 06:59 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 06:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karpuz ve kavun, yaz mevsiminin vazgeçilmezlerinden. Ancak hem saklama koşullarının yeterli olmaması hem de ihtiyaçtan fazla alındığı için her yıl yaklaşık 500 bin ton, başka bir deyişle yarım milyon ton karpuz çöpe gidiyor.
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496033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/496033.aspx
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