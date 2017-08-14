Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl 4 milyon ton karpuz üretildiği göz önüne alındığında, her 8 karpuzdan birinin israf edildiği görülüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de geçen yıl 3 milyon 919 bin ton karpuz, 1 milyon 720 bin ton kavun üretildi. Karpuzda 500 bin ton, kavunda da 200 bin tondan fazlası çöpe gitti. TZOB Başkanı, “İthal karpuzun kilosuna ilkbaharda 3 lira ödedik, yerlisi çıkınca 15 kuruşa düştü. Bu ürünlerde mutlaka tarım sigortası şart” dedi.