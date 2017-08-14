Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

320 bin yatak kapasitesi bulunan kenti her yıl yaklaşık 3,5 milyon turist ziyaret ediyor. Türkiye’nin en ünlü tatil beldeleri bu kentte bulunuyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova özellikle Avrupa’nın gözdesi. Muğla ve ilçelerine en çok İngiltere, Hollanda, Rusya, Fransa ve Almanya’dan ziyaretçi geliyor. Mavi tur tutkunları, belgeli 23, belediye belgeli 6 marinada demirliyor, denizin onlarca çeşit rengini, binlerce çeşit balığı yine bu ile bağlı turizm beldelerinde görüyor. Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü’nü ise mavi yolculuk için tercih ediyor.