Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya’nın Aydınpınar bölgesindeki Rüzgâr Enerji Santrali (RES) alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yenilenebilir enerji konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. Bir yandan hidroelektrik santraliyle (HES) akan suyu, diğer yandan güneş enerjisi santraliyle (GES) güneş ışınlarını değerlendirdiklerini belirten Altepe, RES’lerle de esen rüzgârı enerjiye dönüştüreceklerini ifade etti. Altepe “Bu rüzgâr güllerindeki teknoloji de yazılım da kalıplar da kanatlar da döküm aksamı da hepsi yerli. Döküm aksamı Bursa’daki İğrek Makine, güç elektroniği Aselsan tarafından yapıldı. Yine alternatörü, mühendisliği de bizden. Northel firmasıyla birlikte tüm organizasyon tamamlandı ve Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk rüzgâr gülleri imal edilmiş oldu” dedi. Altepe, Bursa için üretilen rüzgâr güllerinin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının testlerinden başarıyla geçerek onay aldığını belirtti.