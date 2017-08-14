Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Koreli ortaklarıyla birlikte ihalesini kazandıkları Karapınar YEKA güneş projesine ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Ata “Fabrikanın kapasitesi ilk etapta 500 megavat olacak ancak tesis yatırımını, toplamda bin megavata kadar kapasite artışını mümkün kılacak şekilde planladık. Bu entegre fabrikanın kasım ayında temelini atmayı ve 2018 sonunda panel üretimine başlamayı hedefliyoruz. 2019’un ilk çeyreğinde de elektrik üretimine başlayacağız” dedi. Ata, proje kapsamında kurulacak ve 450 milyon dolar yatırım maliyeti bulunan Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası ile AR-GE tesisi için prensipte mutabakat sağladıkları Başkent OSB yönetimiyle tesisin kurulacağı arazi için gelecek haftalarda ön anlaşma imzalanacağını aktardı. Ata, toplam bin kişiye yakın mühendis ve teknisyenin çalışacağı fabrikayla birlikte, yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşacak en az 100 araştırmacı mühendisin çalışacağı bir de AR-GE tesisinin faaliyete geçeceğini anlattı.