Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan “1984 yılında kurulan TOKİ, 2002’ye kadar toplam 43 bin 145 konut üretebildi. O tarihte başlayan güçlü hükûmet ve siyasi istikrarın katkısı ile idare olarak, insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla, 15 yılda 800 bin 112 konut inşa ettik” dedi. Öncelikli hedeflerinin dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, almakta zorlanan vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, “Sosyal devletin en önemli yansıması, vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz konutların yüzde 85’i sosyal konut. Türkiye’nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurarak, onlarca yeni konut projesini hayata geçirerek 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konuta ulaşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Kamuya yönelik uygulamalar da geliştirdiklerine dikkati çeken Turan, “Yaptığımız protokoller çerçevesinde 266 hastane, bin 40 okul, 19 üniversite, 19 stadyum, 189 yurt, 657 cami, 96 sağlık ocağı, 42 kütüphane, 992 spor salonu, 858 ticaret merkezi, 192 kamu hizmet binası olmak üzere, toplam 10 bin 324 sosyal donatı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



10 milyon ev sigortasız!

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin ardından, zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası’nda hedeflere hâlâ ulaşılamadı. Depremin 18’inci yılında, Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 45,50’sinin (9 milyon 661 bin adet) sigortası bulunuyor. Marmara, yüzde 55,50 ile en fazla sigorta yaptıran bölge olarak öne çıkarken, Güneydoğu Anadolu yüzde 32,40 ile en az ilgi gösteren bölge oldu. 17 yılda meydana gelen 550 hasar yapıcı deprem sonrasında, hasar sahiplerine 175 milyon liralık ödeme yapıldı. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, “Bugün Türkiye’de 8 milyon sigortalı konut bulunuyor. Konut kredisi ve tapu işlemlerine ek olarak, elektrik ve su aboneliği gibi işlemlerde de sigortanın zorunlu olması, DASK’a ivme kazandırıyor” dedi.