Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılı Ağustos ve Eylül ayları için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 0,21 ve yüzde 0,57 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,41 iken, bu anket döneminde yüzde 8,37 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,92 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2017 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,5 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 30,5 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,3 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 16,1 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 12,7'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 20,0'sinin beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 41,8'inin beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 9,1'inin beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2017 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,7 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 50,8 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,2'sinin beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 84,9'unun beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,95 iken, bu anket döneminde yüzde 11,97 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,96 iken, bu anket döneminde yüzde 11,97 olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ağustos ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 10,99, 10,98, 11,01, 10,76, 10,58 ve 10,21 olarak gerçekleşti..

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,69 iken, bu anket döneminde yüzde 10,72 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,67 ve yüzde 10,63 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,00, 8,07 ve 8,05 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,75 TL iken, bu anket döneminde 3,72 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,90 TL ve 3,87 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36 milyar 300 milyon dolar iken, bu anket döneminde 36 milyar 700 milyon dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38 milyar 500 milyon dolar ve 38 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4'e yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.