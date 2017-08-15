Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafa yapılandırma müjdesi verdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nde (TESKOMB) açıklamalarda bulunan Tüfenkci, kooperatif ortağı esnaf ve sanatkârların 786 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırmasının mümkün olacağını söyledi. Bugün itibarı ile Türkiye’nin her yerinde kurulan 1.000 civarında kredi kefalet kooperatifinin yaklaşık 1 milyon 700 bin esnaf ve sanatkâra hizmet sunduğunu belirten Tüfenci “446 bin 323 esnaf ve sanatkârın yaklaşık 22 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor. 2002’den 31 temmuz 2017’ye kadar 1 milyon 526 bin 946 esnaf ve sanatkârımızı faiz indirimli kredilerden faydalandırdık. Kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısının 7 katına çıktığını, miktarın ise 140 katına çıktığını görmekteyiz. Borcu olan esnaf ve sanatkârımızın borçları yapılansın, esnafımız 2017 yılına yeni bir moral ve enerjiyle devam etsin istedik” açıklamasını yaptı.



Bakan Tüfenkci, yapılandırmadan 76 bin 554 esnaf ve sanatkar ile bunların 124 bin 365 kefili olmak üzere toplam 200 bin 919 esnaf ve sanatkârın yararlanacağını söyledi. Bu şekilde kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarların 786 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılmasının mümkün olacağını sözlerine ekleyen Tüfenkci, 204 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcunun da silinmesine imkân sağlanacağını belirtti.

Bankalara borç da yapılandırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB), kooperatif takibine intikal eden ortak borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmasını son derece olumlu bulduğu belirterek, esnafın bankalara olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarının da yeniden yapılandırılmasını istedi.



Şehit ve gazi yakınına faiz yok

- Bu yapılandırmanın kamu alacaklarıyla ilgili olmadığını söyleyen Tüfenkci, 8 Ağustos 2017 itibarıyla uygulamaya başlanan bu düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârlar ile, 29 Eylül 2017 tarihine kadar başvuranların yapılandırmadan faydalanacağını söyledi. Diğer şartlar şöyle:

- Borç tutarı defaten (bir kerede) ödendiğinde faiz alınmayacak.

- 12 taksitli yapılandırma hâlinde asıl alacağa yüzde 8 faiz hesaplanacak.

- 24 ay taksit istenmesi hâlinde asıl borca yüzde 12 faiz işletilip, tutar 24’e bölünecek.

- Daha önce borcunu yapılandırıp, ödemesi devam edenler için yeniden yapılandırma uygulanmayacak.

- Yapılandırması bozulanlar talep ederse borçları yeniden yapılandırılacak.

- 15 Temmuz şehit ve gazilerin 1 ve 2’nci derece yakınlarının asıl alacak tutarları, faizsiz olarak 48 aya kadar taksitlendirilecek.