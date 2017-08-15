Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt fıstığı hem markalaşıyor, hem de Avrupa’nın en büyüğü olarak nitelenen dev bir fıstık işleme tesisine kavuşuyor. Avrupa Birliği ile siirt Fıstık Üreticiler Birliği tarafından gerçekleştirilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da destek verdiği Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi, açılış için gün sayıyor. Geçen yıl Siirt OSB’de yapımına başlanan ve 50 bin ton fıstık işleme kapasitesine sahip olan tesisin ürüne değer katması, ihracatını artırması bekleniyor. Siirt Valiliğinde AB Diş İlişkiler Koordinasyon Merkezinde Proje Koordinatörü olarak görev yapan Erol Avcı, Siirt piyasasının daha önce yıllık 250 milyon TL olan fıstık getirisinin bu tesisle 600-700 milyon liraya yükseleceğini söyledi. Yakında üretime başlayacak olan desisin dünyanın en modern fıstık işleme tesisi olduğunu söyleyen Avcı, 11 milyon avroya mal olan tesisin Siirt merkez başta olmak üzere köylerdeki 9 milyon ağaçtan sağlanan 30 bin ton fıstığı işleyeceğini ifade etti. Fabrika yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacak.