Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evi olmayan emekliler için Anadolu’da aylık 250, büyük kentlerde 350 lira taksitle konut imkânı sunduklarını hatırlatan Ergün Turan, her yıl 15 bin emekliyi ev sahibi yapmayı hedeflediklerini söyledi. TOKİ’nin ürettiği konutların yüzde 85’inin sosyal konut olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi: Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızla özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Emekliler için her projeden ayırdığımız konut oranı yüzde 25’dir. 240 aya kadar vadeli satış yapılıyor.