Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet, çocuk sahibi olan ailelere, yaklaşık 1 milyar lira ödeme yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2015’te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında şimdiye kadar 2 milyon 439 bin 857 bebek için 1 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu destek, bugün 240 lira olan çeyrek altın fiyatı baz alındığında, yaklaşık 4 milyon çeyrek altına karşılık geliyor. Doğum yardımı uygulaması, Mayıs 2015’te “Yenidoğan bebeklerin ilk altını devletten” sloganı ile hayata geçirilmişti. Yurt içi ve dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için destek sağlayan bakanlık, doğum yardımı için başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor. Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.