Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) bir önceki yarıyıla göre yüzde 110 oranında artarak 906 milyon TL olarak gerçekleşti. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya pazarındaki avantajlı şartlardan önceki dönemlerde olduğu gibi yüksek seviyede faydalanarak, Polimer ve Monomer ürünlerinde yüksek kârlılık oranlarını yakalamayı başardıklarını söyledi. Mammadov, üstün nitelikli petrokimya ürünleriyle Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ettiklerinin altını çizerek “Güçlü bir Türkiye için çalışmanın verdiği sorumluluk duygusu ve tutkuyla, insan kaynağımızdaki liderlik, paydaşlarımızla yaptığımız doğru iş birliği ve pazardaki güvenilir konumumuzun bu başarıda büyük payı var. Petkim olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de markamıza ve Türkiye’ye değer katan yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu başarıdan dolayı tüm Petkim ailesine teşekkür ediyorum” dedi.