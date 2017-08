Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala deri sektörü, 100 milyon liranın üzerinde bir pazarın doğacağını öngörüyor. Türkiye’de her yıl deri sanayi 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon da küçükbaş ham derisine ihtiyaç duyuyor. Kurban Bayramı’nda ortalama 1 milyon büyükbaş, 2,5 milyon da küçükbaş hayvan kesilirken, deri sektörü ihtiyacının yüzde 15’ini buradan karşılamayı hedefliyor. Ancak kurbanların deri ve bağırsaklarının önemli bir kısmı bilinçsiz davranışlar nedeniyle çöpe gidiyor. Yapılan tespitler, kurban derilerinin yüzüm işlemleri sırasında meydana gelen bıçak kesiği ve benzeri hatalar ile zamanında tuzlanmadığı için israf edildiğini ortaya koyuyor.



ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK KAYIP

Kurban derilerinin en az yüzde 40’ının bu nedenlerle kullanılamadığı Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 milyon lira değerinde bir para buhar oluyor. Buna çöplüklere atılan veya toprağa gömülen bağırsaklar da eklenince, önemli miktarda millî servet israf ediliyor. Deri ve deri mamulleri sektörü ithalatının yaklaşık 1,31 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği düşünüldüğünde; 20 milyon liralık kaybın hafife alınmaması gerekiyor. 2023 ihracat hedefi 4 milyar dolar olan deri sektörünün geleceği için uzmanlar konunun ekonomik değerine dikkat çekiyor. 100 milyon tonu aşkın et tüketilen Türkiye’de, ete gösterilen özenin deriye gösterilmemesi sektörün önemli sorunları arasında yer alıyor.



YETMEYİNCE İTHALE YÖNELİYORLAR

Gazetemize konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban derilerinin ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirterek “Kasapların sertifikalı olmasına dikkat edelim. Hayvanların deri yüzme işlemi yapılırken doğru bıçak kullanılması lazım. Kurban Bayramı sıcak günlere denk geldiği için deriler telef olabiliyor. Yani 2-3 saat içerisinde ilgili yerlere ulaştırılmazsa kokuyor. Sektör ihtiyacını karşılayamayınca ithale yöneliyor” dedi.