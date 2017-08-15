Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU / MOSKOVA - Dev Rus enerji şirketi Lukoil’in İkmal ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vadim Vorobyov, Türk akaryakıt piyasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Vorobyov “Türkiye’nin petrol ürünleri piyasası Lukoil için stratejik önem taşıyor ve şirket, pazar payını artırmak için seçenekleri sürekli araştırıyor. Socar ile de Türk pazarında üçüncü taraf varlık satışlarının ortak edinimi konusunda fırsatları değerlendiriyoruz” dedi. Türkiye’den bir grup gazeteciyle şirketin Moskova’daki genel merkezinde bir araya gelen Vorobyov, hâlihazırda ülkemizde piyasanın yüzde 5 ila 6’sına sahip olduklarını belirtti.



PAZAR PAYINI ARTIRACAK

Bayilik konusunda Türkiye’deki şirketlerle işbirliğine de hazır olduklarını ifade eden Vorobyov “Türkiye’nin petrol ürünleri piyasası Lukoil için stratejik önem taşıyor ve şirket, pazar payını artırmak için seçenekleri sürekli araştırıyor. Şirketimize çeşitli teklifler geliyor. Türk piyasası bizim için çok cazip, bizim bayi zincirimiz yıllık 1,5 milyon ton satış gerçekleştiriyor” açıklamasını yaptı. Vorobyov, açıklamasında Türkiye’de petrol çıkarılması veya rafineri konusunda bir planları olmadığına da değindi.



‘ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ’

Vorobyov, Türkiye’de bayilik marjının düşürülmesiyle ilgili yeni bir mevzuat çıktığını hatırlatarak, “O bizi rahatsız ediyor ama bunun sınırlanmasının bazı nedenleri vardır belki ya da geçici bir durumdur. Devletin bu şekilde karışması Türkiye’de de oluyor yurt dışında da oluyor. Tabii ki bu durum bizi olumsuz etkiliyor ama Türkiye piyasasından memnuniyetsiz değiliz, çekilmeyi de düşünmüyoruz. Kesinlikle Türkiye piyasası ‘cazip değil’ diyemeyiz” diye konuştu. Vorobyov, 2000-2010 yılları arasında Türkiye’deki şirketlerin Avrupa’ya göre daha fazla kâr ettiğini ve bu dönemden sonra akaryakıt mevzuatında yapılan değişiklerle kâr marjlarının düştüğünü ifade etti.



Filanovsky’nin 2. fazı yıl sonunda bitecek

Lukoil’in 2002 yılından 2016’ya kadar Hazar Denizi projelerinin geliştirilmesine yönelik kümülatif yatırımı yaklaşık 8,7 milyar dolar. Hazar Denizi üzerinde bulunan V. Filanovsky platformuna yapılan ziyarette edindiğimiz bilgilere göre, çalışmaların sürdüğü V. Filanovsky sahasının ikinci fazında çalışmaların bu yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.



