Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde hareketlenen altın fiyatları, sadece düğün yapanlar tarafından takip edilmiyor, yatırımcıyı da heyecanlandırıyor. 2016 Aralık ayının ikinci yarısında 128 TL’den yükselişe başlayan, nisan başında da 152 TL’ye yaklaşan gram altında, kâr satışları 140 TL’den karşılandı. Bu seviyenin altına 4 aydır sarkmayan gram fiyatı, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti ve geçen haftayı yüzde 3,5 primle 146,50 TL’den tamamladı. Bu haftanın ilk yarısında ise ABD-Kuzey Kore geriliminin bir miktar sakinleşmesiyle birlikte fiyatlar, 144-145 TL bandına döndü. Uzmanlar, altının önümüzdeki dönemde en çok kazandıracak yatırım araçlarından biri olarak öne çıkabileceğini belirtiyor.



TALEP BİTMEYECEK

Altınakar Kuyumculuk’un sahibi Abit Malgaz, altının hiçbir zaman kaybettirmeyeceğini, uzun vadeli en ideal yatırım aracı olduğunu vurguladı. İki kuşaktır sektörün içinde olduklarını belirten Abit Malgaz “Dünyada jeopolitik gerilimler bitmiyor. Son olarak yaşanan ABD - Kuzey Kore gerilimi altın fiyatlarının yükselmesinde önemli paya sahipti. Bu konuda hâlâ bilinmezlik hâkim ve fiyatlar yükseliş isteğini koruyor. Öncesinde Orta Doğu ve Körfez’de yaşanan bir takım hadiseler vardı. Bu belirsizlikler, güvenli liman altına olan talebi artırıyor. Öte yandan para birimlerinin yakın geçmişte itibarının sarsıldığını gördük, benzer durumlarla önümüzdeki süreçte karşılaşabiliriz. Mesela Çin ‘Bütün rezervlerimi altına çeviriyorum’ diyebilir, bu da talebi artırır. Bununla birlikte Asya başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden, düğün mevsimi gibi sebeplerle dönemsel olarak talebin canlandığını biliyoruz. Bu faktörler, altının yıldızını parlatacak” dedi.



‘ONS’ DİBE YAKIN

Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Abit Malgaz, şöyle devam etti: Altın yatırımı gram olarak yapılmalı. İşçiliği fazla olan ürünler yatırım anlamında düşünülmemeli. Bankalar da altın hesaplarıyla işin içine girdi ancak biz fiziki altından yanayız. Çünkü her zaman değerinde bozdurabilmek mümkün, bankaların alım-satım komisyonları, geniş marjları ve saklama ücretleri olabiliyor, bunlara dikkat edilmeli. 140 TL, gram altın için önemli bir seviye, buranın aylardır korunduğunu görüyoruz. Fiyatlar 140 TL’ye yaklaştıkça, gram altın için uzun vadeli alım fırsatıdır. Ben orta vadede 170 - 200 TL bandına doğru bir hareketin olabileceğini, 3 yıl gibi süreçte de gram altının 250 TL’ye gidebileceğini öngörüyorum. Buradaki temel dayanaklarımızdan biri de ons altın. Çünkü ‘ons’ta, 2011 yılında 1.900 doların üzerine doğru bir hareketlenme yaşandı. O tarihten itibaren yaşanan kâr satışları, 1.050-1.100 doların üzerinde karşılandı. Şu anda 1.280 dolar civarındayız. Yani zirveye uzak, dibe yakın seviyelerdeyiz, teknik olarak da ‘ons’ta önemli yükseliş potansiyeli mevcut.



Elmasta 1 NUMARA Türkiye

Abit Malgaz, Euro Diamond markasıyla Türkiye’nin mücevher ihracatında önemli başarılara imza attıklarını söyledi. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliğinin (İMMİB) önemli üyelerinden olan Euro Diamond, bu yıl “Pırlantalı Mücevher İhracatı” kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Abit Malgaz “Elmasta Türkiye bir numara, bizimle rekabet edebilecek bir ülke yok. Hem zengin tasarımlarımız, hem uygun maliyetlerimiz, hem işçilik anlamında biz çok avantajlıyız. Türk mücevherini dünyanın her yerindeki fuarlara taşıdık, büyük başarılarla ülkemizi temsil ettik ve önemli miktarda ihracata imza attık. Bugün onlarca ülkeye ihracatımız devam ediyor” dedi. Mücevherin özel bir ihtisas alanı olduğunu vurgulayan Abit Malgaz “Tüketiciler bu işi iyi bilen, sertifikalı yerlerden alışveriş yapmalı. Mesela biz sattığımız pırlanta ürünlerini, yüzde 20 altında geri alma garantisi veriyoruz. Piyasada bu marj, yarı yarıya kadar düşebiliyor” diye konuştu.



Abit Malgaz “Hem zengin tasarımlarımız, hem uygun maliyetlerimiz, hem işçilik anlamında elmasta da çok avantajlıyız” dedi



Sahte taşlara dikkat

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, son zamanlarda piyasadan sentetik ve sahte taşların “gerçek taş” olarak satıldığıyla ilgili yoğun şikâyetler aldıklarını belirterek “Kuyumcular, işlerin yoğunlaştığı, özel günler ve düğün sezonunda sahte altın kaplama ürünlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple kuyumcular, ilk defa alışveriş yaptıkları kişilerden aldıkları ürünlere çok dikkat etmeli” dedi. Benzer bir çağrıyı tüketicilere de yapan Norayr İşler, şöyle devam etti: İlk yerli ve millî gemoloji laboratuvarı (GLT), bu tür şikâyetlere son vermek amacıyla kuruldu. Tüketicilerimiz, satın aldığı altın takı, taş ve mücevherle ilgili Çemberlitaş’taki gemoloji laboratuvarına gönül rahatlığıyla gelebilir. Vatandaşlarımız, altın ve mücevher alırken, kuyumculardan mutlaka GLT sertifikasını talep etsinler ve ısrarla istesinler.