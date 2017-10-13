Geçtiğimiz günlerde MTV oranı yüzde 40 olarak duyurulmuş ancak gelen itirazlar üzerine tasarı geri çekilmişti. Bugün yapılan görüşmelerde MTV zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Aynı zamanda 1300 cc altındaki araçların MTV zam oranı da yüzde 15'e çekildi. İşte 1-3 yaş arası araçların MTV zam oranları ve 2017, 2016, 2015 model arabaların model model MTV zam oranları...
Yeni MTV oranları ne kadar oldu? (Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?)
05.12.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 yılı MTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Peki 1-3 yaş araçların MTV zam oranı ne kadar oldu? İşte 2017, 2016, 2015 model arabaların model model MTV zam oranları...
Geçtiğimiz günlerde MTV oranı yüzde 40 olarak duyurulmuş ancak gelen itirazlar üzerine tasarı geri çekilmişti. Bugün yapılan görüşmelerde MTV zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Aynı zamanda 1300 cc altındaki araçların MTV zam oranı da yüzde 15'e çekildi. İşte 1-3 yaş arası araçların MTV zam oranları ve 2017, 2016, 2015 model arabaların model model MTV zam oranları...
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511047 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/511047.aspx
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