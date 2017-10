Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple’ın 12 Eylül’de tanıtımını gerçekleştirdiği iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri Türkiye’de ön siparişe açıldı. Böylelikle satış fiyatı da belli oldu. Buna göre iPhone 8’in 64 GB kapasiteli modelinin fiyatı 4149 TL, 256 GB kapasiteli modelinin fiyatı 4949 TL... iPhone 8 Plus’ın ise 64 GB kapasiteli modelinin fiyatı 4.699 TL, 256 GB kapasiteli modelinin fiyatı 5.499 TL olarak belirlendi. Son modelin, bir önceki seri olan iPhone 7’ye göre, yaklaşık 1.000 TL daha pahalı olduğu görüldü. iPhone 8 ve 8 Plus, özellikle hızıyla dikkat çekiyor. Altı çekirdekli A11 Bionic işlemci, A10’a göre 6 kat daha hızlı. Serinin ön ve arka tarafı cam. Apple, bu iki telefonda ekran boyutunu değiştirmese de, “True Tone” teknolojisini getiriyor. Cihazlar, suya ve toza karşı dayanıklı. Apple, yeni telefonlarına, iPhone 7’den yüzde 25 daha fazla ses veren hoparlörler de yerleştirmiş. iPhone 8 Plus, “Portrait Lightning” adını taşıyan yeni bir kamera moduna sahip. Burada, istenen ışıklandırma efekti kullanılabilecek. Öte yandan iPhone X, 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. iPhone X’in Türkiye’ye geliş tarihi ve fiyatı belli değil.