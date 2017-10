Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talip Karakaş İSTANBUL

Türkiye’nin büyümesine paralel olarak ihracat da büyüyor. Türk deri sektörü, 2017 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık ihracat ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9’luk bir artış gösterdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak “Sevindirici bir durum da kilogram başına ihracatımız materyal fiyatlarının düşmesine rağmen artıyor. Bu da her geçen gün daha katma değerli ürün ihraç ettiğimiz anlamına geliyor. Yine de sektör potansiyelinin altında çalışıyor. Kapasite kullanım oranları yüzde 50-60 civarında. Devletimizin getireceği özellikle üretimi canlandırma odaklı teşvik sistemi hem istihdamımızı hem de ihracatımızı büyütecektir. Şu an yan sektörlerle birlikte yaklaşık 200 bin kişi ‘deri’den ekmek yiyor” dedi.

CHIP UYGULAMASI DEĞİŞMELİ

Rusya pazarında yüzde 93’lük artışın söz konusu olduğuna işaret eden Şenocak, Avrupa’dan gelen engellemeleri de şöyle anlattı: İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen MICAM Deri Ayakkabı Fuarı var. Her sene Türk firmaları katılır ancak bu sene bize izin vermediler. Gerekçe ise; çok satış yapmamız... Geçen yıl bir şirketimizi fuarda en ücra köşelere attılar. Yine satmayı başarınca bu sene hiç almadılar. Rekabette geri kalınca almak istemiyorlar.

Yünlü derideki “Chip” uygulamasının ilave maliyet oluşturduğunu da belirten Mustafa Şenocak şöyle devam etti: Bu, rekabet etme gücümüzü zayıflatıyor. Alternatif ikame ürünler daha cazip hâle geliyor. Bir de markalaşma yolunda hızlı adımlar atsak da hâlâ taklit ürünlerin önüne geçilemedi. Dünyada tek hapis cezası veren ülkeyiz ancak uygulamada sıkıntılar yaşanıyor. Paris’te Louis Vuitton CEO’su, Türkiye’nin Ticari Ataşesi’ne şöyle demiş: Ülkenizde bizim çakma mallarımızı yapıyorlar. Aradaki farkı biz bile ayırmakta zorlanıyoruz. Bu konuyla mücadelede daha hassas olunmalı.