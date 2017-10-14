Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asrın projesi Bakü-Tiflis Kars Demir Yolu’nda uluslararası seferler 30 Ekim’den itibaren başlıyor. Projeyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den kalkan tren, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’ten geçerek Kars’a kesintisiz bir hat üzerinden yolcu ve yük taşınabilecek. TCDD Taşımacılık ile OMSAN Lojistik arasında gerçekleştirilen lokomotif ve vagon kiralaması iş birliği protokol töreninde müjdeyi veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi’nde son 2 aydır testler devam ediyor. Hem Temmuz ortasında Kars’tan Gürcistan sınırına kadar test sürüşü yapmıştık ve geçen hafta Tiflis’ten kalkarak Kars’a kadar test sürüşünü gerçekleştirdik. Bu ayın 30’unda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla Bakü’den ilk resmî tren seferimizi başlatacağız” dedi.

Bakan Arslan, TCDD’den Divriği-İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonunu kiralayarak yine bir ilke imza atmış olduklarını da vurguladı.