Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın eleştirdiği ve Memur-Sen’in, 81 il temsilcilikleri tarafından yapılan basın açıklamalarıyla tepki gösterdiği “Gelir Vergisi Düzenlemesi” torba tasarıdan çıkarıldı. Yapılan açıklamaya göre; "Gelir Vergisi Kanunu’nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, verilen önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ‘torba tasarı’dan çıkarıldı. Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu gelişmenin Memur-Sen’in teklifle kazanım üretme maharetinin yanında tepkiyle kayıp engelleme maharetinde olduğunu tescillediğini belirtti.

“VERGİ KESİNTİLERİNE VERDİĞİMİZ TEPKİ ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİNE KAYNAK OLMALI”

Yalçın, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gelir Vergisi 3. dilimdeki artış hazırlıklarından vazgeçilmesini doğru buluyoruz. Bu sonucu demokratik sivil tepkinin yanlıştan vazgeçilmesi örneği olarak görüyoruz. Nihayet ‘yanlış hesap’ komisyondan döndü. Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz tepki eylemleri ‘gelir vergisi’ mağduriyetinin artmasına engel oldu, tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MATRAHLAR, MTV’DEKİ ARTIŞ ORANI KADAR YÜZDE 25 ARTTIRILMALI

Oranlar konusunda atılan adımın matrahlarla da devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, “Matrahlar, MTV’deki artış oranı kadar (yüzde 25) arttırılmalı. Gelir Vergisinde hedef daha az mağduriyet değil, vergi kaynaklı kayıplara son verecek adalet olmalı. Ayrıca, Toplu Sözleşme tekliflerimiz arasında yer alan ve hayata geçirilmesinin gerekliliğini gerekçeleriyle ortaya koyduğumuz kamu görevlilerinin gelir vergisine ilişkin yüzde 15’i aşan kısmının kamu işverenince karşılanması teklifimizin de bir an önce karşılık bulmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.