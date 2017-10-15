Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl - Türkiye, önemli bir küresel etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Helal Fuarı (World Halal Summit), 23-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleşecek etkinlik kapsamında; 3. Helal Expo - 2017 Fuarı ve 5. İslam İş Birliği Teşkilatı (OIC) Zirvesi birlikte yapılacak. Dünyada toplam 4 trilyon dolara yakın bir helal ekosistemi mevcut. Bunun 1,5 trilyon dolarını İslami finansal aktiviteler, 860 milyar dolarını helal gıda, 250 milyar dolarını İslami turizm, 390 milyar dolarını İslami tekstil, helal kimya, ilaç ve kozmetik oluşturmakta.



ÜLKEMİZ YÜKSELECEK

Helal gıda sektörü o kadar hızlı bir büyüme gösteriyor ki, sadece İslam ülkeleri değil, Çin, ABD ve AB ülkelerinde de firmalar, şimdiden helal sertifika almak için âdeta birbirleriyle yarış ediyor. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan helal gıda sektörü Türkiye’de de giderek büyüyor. Müslüman Türkiye’nin bulunduğu konum, yalnızca İslam dünyası açısından değil, ABD, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya açısından da dikkatle takip ediliyor. Bu pazardan Türkiye, yüzde 5 gibi bir pay alıyor. İstanbul’da yapılacak organizasyonla, Türkiye’nin bu alanda bir merkez olması ve payını daha yükseltmesi hedefleniyor.



HELAL HERKESİN TERCİHİ

İslami şartlara uygun üretilen helal ürünlerin, sağlık için de uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla sağlıklı beslenmek isteyen toplumlar da, Müslüman olmasalar bile helal gıdaları tercih etmeye yöneliyor. Bu da pazarı gittikçe büyütecek. Bugün helal sertifikalı ürünlerde Malezya ve Endonezya ilk sıralarda yer alıyor. Avustralya, Yeni Zelanda ve Brezilya ise helal sertifikalı et konusunda öne çıkıyor. Helal gıda ticareti, dünya pazarında yüzde 15 paya sahip. Önümüzdeki dönemde bu pazar payının, yıllık yüzde 5-10 artırılması hedefleniyor.



CUMHURBAŞKANI GÜÇ KATTI

Bu yıl üçüncü defa Dünya Helal Zirvesini düzenleyeceklerini belirten Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete “Hedefimiz, dünyanın stratejik bölgelerinde Türkiye’nin gelişimine, tanıtımına ve ticaretine katkı sağlamak. Helal konusu gerçekten çok önemli. Bu organizasyondan önce, dünyadaki helal ticareti ilgimi çekmişti. Çok ciddi bir paydaya hizmet verdiğini fark ettim ve ‘World Halal Summit’ projesini oluşturduk. Zaten bu alandaki açığın farkında olan Cumhurbaşkanımız da, organizasyonu himayelerine alarak, gücümüze güç kattı. Hassas olan helal konusunu fıkhi ve akademik boyutta incelemek, tartışmak, çözümler geliştirmek için bu tarz bir organizasyona ihtiyaç vardı. Biz de Türkiye’nin stratejik konumu gereği, bu konuda en doğru merkez olacağını düşünerek projeyi oluşturduk” diye konuştu.



30 BİN ZİYARETÇİ GELECEK

İstanbul’daki Dünya Helal Zirvesini, Asel Group Şirketi bünyesinde hizmet veren Discover Events organize ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete’nin verdiği bilgilere göre; World Halal Summit 2016’da, dünyadan 80’i aşkın üst düzey konuşmacı sunum yaptı. Bu yıl da helal gıda, İslami turizm, İslami finans, helal tıp, kimya ve kozmetik, İslami tekstil konularında konferanslar olacak. Geçen yıl 3 bin olan ziyaretçi sayısının, bu sene 7 bin 500 olması bekleniyor. 5. İslam İş Birliği Teşkilatı Zirvesi de eş zamanlı gerçekleşeceğinden, 57 üye ülkenin üst düzey katılımı söz konusu. Toplam ziyaretçi sayının ise 30 bini bulması öngörülüyor. Fuarı gezecek yabancı satın alma heyetleri, Türk firmalarla önemli iş birliklerine imza atacak.



EN FAZLA TESİS SAYISI TÜRKİYE’DE

‘Helal turizm’in lideriyiz

Helal pazarın önemli bir kısmını turizm oluşturuyor. Bugün yaklaşık 120 milyon Müslüman ziyaretçi, 150 milyar dolarlık bir turizm ekonomisi oluşturuyor. Bu rakam, bütün turizm hacminin yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. 2020 itibarıyla 170 milyon Müslüman turistin seyahat etmesi ve burada 200 milyar dolarlık bir ekonomi oluşması bekleniyor. İslami turizm pazarının büyümesi; söz konusu segmentin konaklama, yemek, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki talebinin de artmasına katkı sağlayacak. Yunus Ete “Tatilde dinî duyarlılıkları gözeten helal turizme ilgi artıyor. Dünyada helal tatil hizmeti veren tesis sayısı 350 civarında iken, bunun 160’ı Türkiye’de bulunuyor. Türkiye, helal turizm potansiyelini kullanırsa, 2023 hedefindeki 50 milyar dolarlık turizm gelirine rahatlıkla ulaşır. Bunun yüzde 30’u helal turizmden gelir” dedi.

ZİRVENİN HEDEFLERİ

Dünya Helal Zirvesinin başlıca hedefleri şöyle açıklandı: Bütün İslam ülkelerinin ve yoğun Müslüman nüfusa sahip gayrimüslim ülkelerin, helal ürün ve hizmetlere karşı olan gereksinimlerini karşılayacak güvenilir bir platform olabilmek. İslam ülkelerinden bilirkişileri bir araya getirip, tüm dünya tarafından kabul görecek helal belgelendirme standartlarının oluşumuna katkıda bulunmak. İstanbul’daki fuarı, helal üretim ve tüketim yapan tüm ülkeler için çekici ve cazip bir platform kılabilmek. Yeni teknolojilerin, pazarların, eğilimlerin, güçlüklerin tartışılabileceği ortam oluşturmak. Helal konusunda yürütülen art niyetli girişimlerin önüne geçmek.