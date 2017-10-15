Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - 30 Mayıs’ta 3. çağrı dönemi başlatılan kümelenme destek programına 23 şehirden 11 küme başvurdu. Bu 11 küme desteği hak etmesi halinde, toplam 143 milyon lira destek alacak. Başvurular arasında yat imalatı, ileri araç teknolojileri ve çamurdan enerji kümelenmesi gibi birçok alanla ilgili kümelenme bulunuyor. 11 kümelenme birlikteliği içerisinde; 23 üniversite, 350 firma, 5 teknokent, 4 araştırma merkezi, 5 OSB, 14 Sanayi ve Ticaret Odası, 17 STK ve 10 kamu kurumu yer alıyor. Bugüne kadar 6 küme destek almaya hak kazandı.