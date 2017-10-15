Osman Çobanoğlu ANKARA - 30 Mayıs’ta 3. çağrı dönemi başlatılan kümelenme destek programına 23 şehirden 11 küme başvurdu. Bu 11 küme desteği hak etmesi halinde, toplam 143 milyon lira destek alacak. Başvurular arasında yat imalatı, ileri araç teknolojileri ve çamurdan enerji kümelenmesi gibi birçok alanla ilgili kümelenme bulunuyor. 11 kümelenme birlikteliği içerisinde; 23 üniversite, 350 firma, 5 teknokent, 4 araştırma merkezi, 5 OSB, 14 Sanayi ve Ticaret Odası, 17 STK ve 10 kamu kurumu yer alıyor. Bugüne kadar 6 küme destek almaya hak kazandı.
143 milyon TL’ye 11 küme talip oldu
15.10.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak için yürüttüğü kümelenme destek programlarına talep artarak devam ediyor.
Etiketler : Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,ekonomi,
511404 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/511404.aspx
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