Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA - Buna göre BMC, 40 tonluk paletli araçlarda kullanılacak motorun millî imkanlarla tasarlanmasını, geliştirilmesini, prototip üretimini, test ve kalifikasyonunu üstlenecek. Türkiye’nin millî ve yeni nesil ana muharebe tankı olan Altay ile birlikte görev yapacak yeni nesil hafif zırhlı araçlar, yüksek ateş gücünün yanı sıra muharebe alanında personel taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Paletli olmaları sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olan araçlar, yüksek teknoloji donanım paketleriyle personele muharebe sahasında büyük avantaj sağlıyor.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda düzenlenen imza törenine Müsteşar İsmail Demir ve BMC firmasının sahibi Ethem Sancak katıldı.