Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda OMSAN, TCDD’den 15 adet elektrikli lokomotif, 350 adet vagon kiralayacak ve 70 personel istihdam edecek. Gelecek ay itibariyle Sivas Demirdağ’da bulunan Erdemir Madencilik’e ait yükleme alanından, Hatay Payas’taki İsdemir Tesisleri’ne, yıllık yaklaşık 2 milyon ton demir cevheri taşımaya başlayacak olan OMSAN, böylece Türkiye’nin yıllık demiryolu taşımacılığının yüzde 8’ini tek başına gerçekleştirecek. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, “Lojistik sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan demiryollarının serbestleştirilmesi sürecinin tamamlanmış olması, sektörümüz adına sevindirici bir gelişme. Demiryolu taşımacılığı, hata riskinin en aza indiği lojistik modeli. Bu sebeple kayda değer avantajlarını göreceğiz” diye konuştu.