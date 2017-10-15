Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın girişimci, komşusundan kuluçkalık olarak aldığı yumurtanın rengi yeşil çıkınca bu alanda başladığı üreti̇mde başarıyı yakaladı.Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan Hatice Demirbilek, 2 yıl önce kuluçka olarak kullanmak üzere bir komşusundan yumurta aldı. Demirbilek, yumurtanın rengi yeşil çıkınca bu yumurta türünden haberdar oldu. Çocuklarının yeşil kabuklu yumurtanın normal yumurtaya göre daha yüksek fiyata alıcı bulduğunu öğrenip kendisine söylemesi üzerine bu alanda üretim yapmaya karar veren Demirbilek'in, kısa zamanda yeşil yumurta yumurtlayan 100 tavuğu oldu.

Çiftliğe bir süre önce giren tilki 30 tavuğu telef etti. Şu anda 70 tavuğu bulunan Demirbilek ayda 2 bin civarında yumurta elde ediyor ve yumurtaları pazarda satıyor.İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kadınlara yönelik hazırladığı ve 30 kişinin katıldığı proje kapsamında örnek girişimci olarak gösterilen Demirbilek, yeşil yumurtlayan tavuk sayısını artırıp daha büyük bir tesis kurmayı hedefliyor.

Komşusu, verdiği yeşil yumurtayı çürük sanıp küstü



Demirbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yeşil yumurtadan haberi bulunmadığı gibi bu kadar değerli olduğunu da bilmediğini söyledi.Yeşil yumurtanın yüksek fiyata alıcı bulduğunu öğrenince üretime başlamaya karar verdiğini belirten Demirbilek, "İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden de yardım aldım. Ürettiğim yumurtaları pazarlara giderek ve tanıdığım yerlere vererek satıyorum. Bir yumurtayı 5 liraya, bir tavuğu da 150 liraya sattım. Kuluçka döneminde yumurtanın fiyatı 15 liraya kadar çıkabiliyor." dedi.

Demirbilek, bir anısını şöyle anlattı:

"Bir komşuma yemesi için yeşil yumurtadan gönderdim. Ona bozuk yumurta verdiğimi düşünüp küstü ve 3 hafta benimle konuşmadı. Sonra ona, gelip kendisinin yumurtayı toplamasını söyledim. Gelip görünce doğru söylediğimi anladı."