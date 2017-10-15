Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kütahya Belediyesi Hazer Dinar Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kütahya 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçen sene Türkiye'nin 15 Temmuz ihanet girişimine rağmen dünyadaki en fazla büyüyen ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Bu senenin, Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin destanlar yılı olacağına işaret eden Zeybekci, "Bundan haberiniz olsun. AK Parti'liler olarak da bu durumdan ne kadar gurur duyarsanız azdır. Şu anda dünyanın G20 üyesi ülkeler içindeki en hızlı büyüyen 3. ülkesiyiz. Sizin huzurunuzda size bir müjde vermek istiyorum. 'Bizim oğlan demişti' dersiniz. 2017 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3. çeyreğinde dünyada bir numara olacağız. Dünyanın 20 büyük ülkesi olan G20'de Türkiye bir numara olacak. Çin'i de Hindistan'ı da geçeceğiz. Yıl sonu itibarıyla da hedeflediğimiz yere ulaşacağız inşallah. Yüzde 6 ya da birazcık daha üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Zeybekci, ihracatta yazdıkları destanın temelini geçen sene 15 Temmuz işgal girişimi sırasında attıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İhracat ve yatırım destekleri ve teşvikleriyle beraber 2017 yılı sonunda Türkiye olarak ihracatta tarihi zirveyi aşacağız. Geçen sene 142,3 miyar, bu sene 157,6 milyar doları aşacağız. Geçen sene biz bunu söylediğimiz zaman birileri dudak kıvırmıştı. Biz bu büyüme rakamlarını açıkladığımızda Dünya Bankası ve benzeri kuruluşlar, bunlar 7 tane. Yedisi birden Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla ilgili yüzde 2'ler, yüzde 2,3'ler. Hele hele IMF yüzde 1,5 dedi. IMF, Türkiye'nin 2017'deki büyüme rakamına yüzde 1,5 dedi. Sonra artırdı yüzde 2,5 yaptı. Geçenlerde bir kez daha artırdı yüzde 5 yaptı. Yüzde 5 büyüyecek olan bir ülkeyi yılbaşında yüzde 1,5 olarak gören bir IMF'nin ben nesine güveneyim. Hangi rakamı doğru bunun?

Türkiye'yi yakalayamayacaklar. Çünkü Türkiye öyle bir ekonomik duruma geldi ki 1980 yılında Türkiye'nin dış ticaret hacmi 4,5 milyar dolardı. Bu sene yıl sonu itibarıyla 450 milyar doları geçecek. Tam yüz kat. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eskiden olduğu gibi yan gözle bakıldığında hizaya giren bir Türkiye değil. Bir zamanlar kural koyanların kurallarına uyan bir Türkiye değil. Birilerinin çizdiği çizginin dışına geçmeyen Türkiye değil. Şimdinin Türkiye'si artık ne diyor biliyor musunuz? 'Yeni bir dünya kurulacaksa, Türkiye o yeni dünyayı kuran ülkelerden oluruz' diyor. Yeni bir Ortadoğu kurulacaksa o yeni Ortadoğu'yu kuran ülkelerden olacak Türkiye. Değişti artık o eski günler. "

"AVRUPA'NIN 5. BÜYÜK EKONOMİSİYİZ"

Zeybekci, Türkiye'nin artık kontrol edilebilir bir ülke olmadığını bildirerek, şunları kaydetti: "Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. Avrupa'nın 5. büyük ekonomisiyiz. Tabii ki bizi istemeyecekler. Tabii ki ayağımıza çelme takmak isteyecekler. Tabii ki bizim eskiden olduğu gibi önlerinde el pençe divan duran bir ülke olmamızı isteyecekler. Tabii ki Türkiye'yi, ekonomisini istedikleri gibi yönetilebilmek isteyecekler.

Türkiye'nin 2002'deki ekonomisi neydi? O günkü ekonominin 100 liralık vergisinin 87 lirasını alıp gidiyorlardı. Şimdi dünyanın 13. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin 100 liralık vergisinin 87 lirasını almak için iştahlarından ağızlarının suyu akıyor. Onları Türkiye'de bir daha asla ve asla egemen kılmayacağız. Türkiye'de bundan sonra asla düzen tutamayacaklar. Karın ağrıları da bütün hastalıkları da bu. Onun için sağlam ve dik duracağız. Rehavete kapılmayacağız."