Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından etkili olan pozitif seyir, yeni haftaya da taşındı. Küresel piyasalara paralel dolar/TL içerde de yeni haftaya sakin başladı. Dolar ilk işlemlerde 3,64'ün hemen altında açıldı. Euro/TL de 4,2980 civarında yeni haftaya başladı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler arasında, içeride 10.00'da açıklanacak temmuz ayı işsizlik verileri ile dışarıda 12.00'de Euro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi ile 15.30'de açıklanacak olan ekim ayı New York Fed imalat endeksi olacak

PİYASA TURU: Piyasalarda enflasyon verisi etkisi sürüyor



09:55 BIST yükselişle başladı

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,31 yükselişle 106 bin 555 puandan başladı.

08:27 Altında nükleer anlaşma etkisi

Altın fiyatları güçlenen Asya borsalarına paralel olarak geriledi ancak psikolojik seviye olan 1,300 doların üzerinde kaldı.

Altın Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı onaylamaması ve ABD'de açıklanan zayıf tüketici enflasyonu verisinin ardından yüzde 0.9 değer kazandı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 kayıpla 1,302.51 dolarda bulunuyor.

08:10 Petrolde Irak fiyatlaması

Irak merkezi hükümetine bağlı güçler Pazar gece yarısında Kerkük kenti yakınlarında bulunan özerk Kürt yönetiminin elindeki petrol sahalarının kontrolünü almak üzere yola çıktı. ABD hafif ham petrolü buna tepki olarak yüzde 0.9 yükselerek en son Nisan'da gördüğü 52.85 dolara yaklaşırken, Brent petrolü 1.2 artışla 57.88 dolara yükseldi.

07:30 Dolar yönsüz

Euro, hafta sonunda Avusturya'da yapılan seçimler ve Madrid ile Katalonya arasında devam eden gerilimin oluşturduğu baskı ile Asya piyasalarında değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Dolar ise ABD'de açıklanan zayıf enflasyon verisinin ardından yönsüz seyir

izliyor.

Euro Perşembe günü gördüğü iki buçuk haftanın zirvesi olan 1.1880 dolardan gerileyişini sürdürerek bu sabah yüzde 0.25 kayıpla 1.1799 dolara kadar geriledi. Ortak para birimi şu anda yüzde 0.1 kayıpla 1.1807 dolarda bulunuyor.

Dolar endeksi arz talep kaynaklı enflasyonun zayıf olduğuna işaret eden Cuma günkü enflasyon verisiyle baskı altında kaldıktan sonra belirgin bir değişim göstermeyerek 93.16'da bulunuyor.

07:00 Hisse senetlerinde güçlenme

ABD’de enflasyonun beklentilerin altında kalması ile hisse senetleri güçlenmeye devam ediyor. Saat 07:00 itibariyle Nikkei 225 yüzde 0,61, Hang Seng yüzde 0,83 yukarıda işlem görüyor. ABD vadeli endekleri hafif artıda.