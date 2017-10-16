Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında düzenlediği basın toplantısı düzenledi.Gelecek yıl yurtiçi talebin sürüklediği, ihracatın pozitif katkı verdiği bir büyüme hedeflendiğini kaydeden Ağbal, "Kamu maliyesi, mali alanı kullanarak mali disiplinden vazgeçmeyerek büyümeye destek veriyor, 2018-2020'de de tüm göstergeler genişlemeci mali politikaların devamı olacak" dedi.

Anayasa gereği 17 Ekim’e kadar Meclis’ sunulması gereken 2018 yılı bütçesi Meclis’e bu hafta gönderiliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Plan Bütçe Komisyonu’na bütçenin sunumunu 24 Ekim’de yapacak. 30 Ekim Pazartesi gününden itibaren ise Plan Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık bir ay sürecek olan bütçe görüşmeleri başlayacak.Bütçe açığının OVP'de öngörüldüğü gibi 65,9 milyar lira olmasının beklendiğini bildiren Ağbal, önümüzdeki yıl bütçe giderlerinin 762,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin de 696,8 milyar lira olarak planlandığını belirtti. Ağbal'ın verdiği bilgilere göre, 2018'de vergi geliri hedefi 599,4 milyar lira; 2018 yılında faiz dışı fazla da 5,8 milyar lira.

"100 LİRANIN 22 LİRASI EĞİTİME"

Ağbal, "2018 bütçesinde en büyük payı her zaman olduğu gibi eğitime ayırıyoruz. Eğitime ayırdığımız kaynağı 134 milyar liraya çıkartıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız” dedi.

TAŞERONLAR VE MTV ZAMMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal merkezi yönetim bütçesi toplantısında hem taşeronlarla ilgili hem de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammıyla ilgili "Plan Bütçe Komisyonu'nda maddeler görüşülürken komisyon üyelerinden bilgi talebi gelmişti. Paylaşacağımı söylemiştim. Etraflıca değerlendirme ve açıklamalarda bulunacağım. Taşeronlarla ilgili çalışmalar öteden beri yaptığımız çalıştığımız konu, çalışma bakanlığımız da bir çalışma yaptı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda bir araya getirmek için kapsamlı bir çözüm paketi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hükümet olarak bir çerçeve düzenleme yapacağız. Alt detayların ortak çözüme ulaşması için çalışmalar yapılacak. MTV ile ilgili komisyonda yeterli derecede tartışmaları yaptık. Muhalefet partisi ve milletvekilleri dahil olmak üzere herkesin onayladığı bir sistem var. Bunu 2018'deki MTV zammı dışında değerlendirmemiz lazım. Aracın değeri ne olursa olsun motor silindir hacmi ne olursa olsun aynı oranda vergi ödüyorsunuz. 70 bin TL altında bir araç aldınız, 1035 TL ödüyorsunuz. İlk defa vergi adaletini güçlendiren bir sisteme geçiyoruz. Bu konu vergi artışından bağımsız bir konu. Vergi adaletini herkes uygun buluyor ve destekliyor. İlk defa trafiğe yeni çıkacak araçlar için yeni bir sistem getiriyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİNE 2.6 MİLYAR LİRA

Ağbal "Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz kamu özel işbirliği projelerimizin toplam büyüklüğünün yansımasını kamuoyuyla paylaşacağız. 2018 yılında Şehir Hastanelerine 2.6 milyar lira verilecek. Burada yapmış olduğumuz ödemelere paralel olarak sağlık Bakanlığı'nın ödeneklerinde azalmasa da bir düşüş olacak" dedi.Bakan Ağbal memur maaşları ile ilgilide konuştu.Yeni yıl ile birlikte en düşük 2830 liraya çıktığını belirtti.