Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATO Congresium'da, "Genç İstihdamının Arttırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış konferansı gerçekleştirildi. Ankara'da genç istihdamının arttırılmasını hedefleyen projenin ana faaliyetleri, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bu ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesine odaklanıyordu. Böylece Ankara'nın sahip olduğu yetişmiş insan kaynağı profili, katma değer sağlayacak girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamının arttırılmasına katkı sağlandı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımlarıyla düzenlenen programda çok sayıda genç girişimci yer aldı. Ayrıca TechAnkara proje pazarı açılışı da yine Bakan Elvan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Ankara'ya özgü girişimcilik modeli ortaya konulmuştur"



Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje kapsamında bir konuşma yapan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara'nın teknolojinin merkezi olduğunu ifade ederek, "Ankara, Türkiye'deki 18 üniversitesiyle yaklaşık 300 bin yükseköğretim öğrencisine ev sahipliği yapan, araştırma merkezleriyle geleceğe yön veren bir kent kimliğine sahiptir. Bu potansiyellerin farkındayız ve bunlara katma değer sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge ve yeni teknolojileri katma değere dönüştürmek için TechAnkara markamızı oluşturduk. Bu kapsamda fiyat ve kalite avantajı sağlayan milli buluşlarımızı ticari hayata eklemek için iş birliği buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile girişimcilik ekosisteminin mevcut durum analizi çıkarılmıştır, metotlar ve modeller geliştirilmiştir ve Ankara'ya özgü girişimcilik modeli ortaya konulmuştur. Ayrıca girişimcilik eğitimleri verilmiş ve projeleri hayata geçirmek için ilk adımlar atılmıştır. Projeye başvuran toplam 200 girişimciye birebir hizmet verilmiştir" şeklinde konuştu.

"Son 10 yılda kadınların iş gücüne katılım oranı tam 10 puan artmıştır"



Programda konuşan Kalkınma Bakanı Elvan ise işsizliğin ülkemiz açısında önemli sorunlardan biri olduğuna değinerek, "İstihdam oluşturma alanında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alan bir ülkeyiz. Yılda yaklaşık 1 milyon ilave istihdam sağlıyoruz" dedi. İşsizlik oranının yüksek olmasının nedenine de değinen Bakan Elvan, genç ve dinamik bir nüfusumuz olduğunu, iş gücüne katılım oranında son yıllarda ciddi bir artışın söz konusu olduğunun altını çizerek, "Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Son 10 yılda kadınların iş gücüne katılım oranı tam 10 puan artmıştır. Yüzde 23'lerden, yüzde 34'lere çıkmıştır ve artış her geçen gün devam ediyor. Orta Vadeli Programımızda istihdamın geliştirilmesi, iş gücünün niteliğinin daha da arttırılması ve mesleki eğitim başta olmak üzere eğitim kalitesinin daha da yukarıya çekilmesi yönünde çok önemli tedbirleri aldık, inşallah bunları belirttiğimiz dönemde gerçekleştireceğiz" dedi.

Tematik liseler



"İş ile iş gücü arasındaki beceri uyumunu daha da arttırmak zorundayız" diyen Bakan Elvan, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"İş dünyasının talep ettiği iş gücü yapısıyla, mevcut elimizde olan iş gücü yapısı arasında farklılıklar var. Hala açık iş pozisyonları var. Bu kapsamda sağlanacak düzenlemeleri önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceğiz. Tematik liseler oluşturacağız. Özellikle organize sanayi bölgesinde o bölgede bulunan sektörün ağırlığı neyse, o ihtiyacı giderecek tematik liseler, mesleki liseler açacağız, ki sanayinin iş gücü ihtiyacını süratle karşılayabilsin. Tematik liselerin müfredatları organize sanayi bölgesindeki yönetimle birlikte gerçekleştirilecek. O müfredat ile sanayicimizin ihtiyaç duyduğu nitelikte eleman yetiştirilmesi sağlanacak."

"Genç İstihdamının Arttırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış konferansında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda genç girişimci katıldı.