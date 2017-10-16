Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,22 iken, bu anket döneminde yüzde 1,31 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,50 ve yüzde 0,60 oldu. Aralık ayıTÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde yüzde 9,72 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 9,89'a yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 8,35 ve yüzde 7,93 olan 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, bu anket döneminde sırasıyla yüzde 8,52 ve yüzde 7,98 oldu.

Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,9 milyar dolar iken, bu anket döneminde 38 milyar dolara çıktı. 2018 cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 39,3 milyar dolar ve 40,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6323 lira iken, bu anket döneminde 3,7165 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,8255 lira ve 3,8757 lira olarak gerçekleşti.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ 5.2'YE YÜKSELDİ

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 5,2'ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 4 olan 2018 yılı büyüme beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,3'e çıktı.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 11,98 odu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi de bir önceki anket dönemine göre sabit kalarak yüzde 12 düzeyinde gerçekleşti.

Aynı anket döneminde, vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 11,88 olurken, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 11,79, yüzde 11,59, yüzde 11,34, yüzde 11,03 ve yüzde 10,77 oldu.

Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,73 iken, bu anket döneminde yüzde 11,11'e yükseldi.

Vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,56 ve yüzde 10,98 olarak kayıtlara geçti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için yüzde 8 olurken, 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8, yüzde 8, yüzde 8,01 ve yüzde 8,03 oldu.