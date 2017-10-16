Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Turizm Ödülleri; 10 üniversitenin öğrencilerinin yapmış olduğu oylama ile belirlendi.70 farklı katagoride, yılın en iyi otelleri ve Turizme katkı sağlayan sinema, dizi ve televizyon dünyasının en iyileri, 8 Aralık Cuma günü Büyük Dere İskelesi’nde düzenlenecek tören ile açıklanacak. Katagorileri ve detaylar, www.altinturizmodulleri.com’dan takip edebilir.