Altın Turizm Ödülleri; 10 üniversitenin öğrencilerinin yapmış olduğu oylama ile belirlendi.70 farklı katagoride, yılın en iyi otelleri ve Turizme katkı sağlayan sinema, dizi ve televizyon dünyasının en iyileri, 8 Aralık Cuma günü Büyük Dere İskelesi’nde düzenlenecek tören ile açıklanacak. Katagorileri ve detaylar, www.altinturizmodulleri.com’dan takip edebilir.
'Altın Turizm Ödülleri için geri sayım başladı'
16.10.2017 - 17:00 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan; Ceylan İnşaat katkılarıyla, Bizce Yapım ve Tür-Yön İcra Kurulu Yönetimi tarafından tertiplenen, Altın Turizm Ödülleri’nde ödüller sahiplerine takdim edilecek.
Etiketler : Altın Turizm Ödülleri,Ceylan İnşaat,
511811 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/511811.aspx
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