Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TÜBİTAK Martek işbirliği ile hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi, III. Girişimcilik Kampı iş fikirlerinin ödüllendirildiği törenle sona erdi. Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru, aHaber'in ise yayın sponsoru olduğu organizasyon, Simit Sarayı'nın sponsorluğunda yayına taşındı. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2017'nin ilk 8 ayında İŞKUR aracılığıyla 229 bin 494 kadına istihdam imkânı sağladık. Yüzde 20'ler seviyesinde olan kadın işgücüne katılma oranı bugün itibarıyla yüzde 34.1'e yükseldi. İstihdam oranımız da yüzde 29.5'a geldi. 2023 hedefimiz ise yüzde 41" diye konuştu. 2002'den bugüne kadar İŞKUR aracılığıyla toplamda 1 milyon 622 bin kadının iş sahibi olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "2007'den günümüze 731 bin kadına mesleki eğitim kursu İŞKUR tarafından verildi. 572 bin kadın toplum yararına çalışma programından faydalandı" bilgisini verdi.

142 BİN 500 KADINA DESTEK

Bakan Sarıeroğlu, "2007'den bu yana toplam 142 bin 507 kadınımıza girişimcilik desteği vermişiz. Bu desteklerle 2002'de 61 bin olan kadın işveren sayımız 2006 itibarıyla yüzde 83 artarak 112 bine ulaştı. Bu sayının yükseltilmesi için daha da çalışılması gerekiyor. Kadınların işveren olup, istihdam alanında, çalışma hayatında daha farklı bir soluk getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

TEKNOLOJİDE KADINLAR ÇOK BAŞARILI

KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ise, "Kadına hep tekstil, moda ya da ev yemeği restoranı sahibi rolü biçiliyor. Biz bilim ve teknolojide de kadının çok başarılı olduğunu göstermek için 'İnovasyonda Kadın' dedik" ifadelerini kullandı.