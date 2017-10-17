Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin en zenginleri en çok Avrupa yakasında Beşiktaş ve Anadolu yakasında ise Kadıköy’de yaşıyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesinin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Mahallem İstanbul Projesi” kapsamında İstanbul’un 959 mahallesi incelenerek sosyoekonomik statü değerleri belirlendi. Elde edilen eğitim, gelir ve hayat şartlarına ilişkin verilerden hareketle İstanbul’daki mahalleler 8 farklı kategoride sınıflandırıldı. Buna göre en yüksek sosyoekonomik statünün gösterildiği A+ grubunda 20 mahalle yer aldı. Beşiktaş’tan 10, Kadıköy’den 4, Beyoğlu’dan 2, Bakırköy’den 2, Şişli ve Beykoz’dan ise 1 mahalle en yüksek sosyoekonomik statü skoruna sahip oldu. En yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan A+ 20 mahallede İstanbul nüfusunun yüzde 1,6’sı yaşıyor. İkinci grupta yer alan 58 mahalle ise nüfusun yüzde 4,9’unu kapsıyor. İstanbul’da yaşayan her 100 kişiden 6’sı sosyoekonomik statü açısından yüksek gruplarda yer alıyor.

Üst orta kesim olan B+ ve B grubunda ise toplam 135 mahalle, İstanbul nüfusunun yüzde 16,3’ünü barındırıyor. Sosyoekonomik statü açısından orta grupta yer alan mahallelerin sayısı 329 iken, bu mahallelerde yaşayanlar İstanbul’un yüzde 42,2’sini temsil ediyor. Sosyoekonomik statüsü düşük grupta yer alan mahallelerin nüfustaki karşılığı yüzde 35,1 olurken, bu grupta 417 mahalle bulunuyor. Söz konusu sonuçlar, İstanbul’da her 3 kişiden 1’inin düşük sosyoekonomik statü grubunda yer aldığını gösteriyor.

Tapuda erkek egemenliği bitiyor

Türkiye’de son 4 yılda 5 milyon adet konut satışa gerçekleştirilirken, kadınların tapu sahiplik oranları giderek artıyor. Türkiye’nin tapu sahibi olma konusunda erkek egemen bir yapıya sahip olduğunu belirten TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun “Ülkemizde son üç yılda yaklaşık 3.400.000 adet tapunun 2.285.000 adedinin erkekler adına tescilli olduğunu, kadınlar adına tescil sayısının 1.115.000 olduğunu görüyoruz. Ancak kadınların mal sahibi olma yolunda umut verici gelişmeler kaydediliyor. Çünkü kadınlar adına gerçekleştirilen maliklik oranı her yıl ortalama yüzde 7 seviyesinde artış gösteriyor” dedi.