Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 72 bin 205 adetlik satışla rekor kırılan Türkiye traktör pazarında, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 4,9 artış yaşanırken, bu büyümenin korunması hâlinde yeni bir rekor bekleniyor. TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, pazarda satılan her iki traktörden birinin TürkTraktör fabrikalarından çıktığını söyledi. Çiftçilerin bu yıl verimli ve bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Özdemir “Yağışlar ve rekolte genel anlamda iyiydi. Bu bize de yansıyor” dedi. Özdemir, yeni bir rekor beklediklerini vurgulayarak, Türkiye’nin 5 kıtaya 130’dan fazla ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaştı. TÜMOSAN Genel Müdür Yardımcısı Serhun Olgun da ağırlıklı olarak yurt içine satış gerçekleştirdiklerini ve Türkiye’nin en yüksek ikinci pazar payına sahip olduklarını belirtti. Son 3-4 yıla bakıldığında Türkiye traktör pazarında sürekli bir artış görüldüne dikkati çeken Olgun “2017 yılının da ilk 6 ayına baktığımızda geçen yıla göre bir miktar artış olduğunu görmekteyiz” dedi.