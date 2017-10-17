Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı görevi için John Taylor'ı düşündüğü yönündeki haberler dışarıda doları yükseltirken, içeride sakin seyir sürüyor. Dolar/TL güne 3,65 civarında başladı.Küresel piyasalarda gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkan adaylarıyla yaptığı görüşmelere çevrildi

.Trump'ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı olarak görülen Stanford ekonomisti John Taylor'ın Fed başkanı olmasına sıcak baktığını gösteren bir haberin ardından dolar küresel olarak değerlenirken; dolar/TL bu sabah 3,65 civarında işlemlere başladı.Euro/TL ise 4,320 seviyesinde bulunuyor.Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 11.30'da İngiltere'de TÜFE, saat 12.00'de Almanya ZEW eğilim endeksi, saat 13.00'te euro bölgesi enflasyonu, saat 16.15'te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak..