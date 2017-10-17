Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millîleşen Türk savunma sanayisi yeni bir milli silaha daha kavuşuyor. Uzun süredir proje aşaması devam eden Türkiye'nin ilk radar güdümlü anti-gemi füzesi "Atmaca" deneme atışını başarıyla gerçekleştirdi. Atmaca halen deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan muadili Harpoon'un yerini alacak. Atmaca'nın son durumuna ilişkin bilgiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır verdi. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Deniz Sistemleri Semineri'nde konuşan Çakır, "Atmaca gemisavar füzesi" olarak da adlandırılan Atmaca güdümlü mermisinin ilk atışlarının başarıyla yapıldığını açıkladı. Çakır, "Önümüzdeki sene gemi platformundan atışlar gerçekleştirilecek. Harpoon'un yerine koymayı planladığımız Atmaca güdümlü mermisinin Harpoon'dan daha üstün kabiliyetli, uzun menzilli, daha üstün yeteneklere sahip bir mermi olmasını amaçlıyoruz. Bundan da kuşkum yok, en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" dedi. Çakır, yaklaşık 10 yıllık bir dönemde kontrol tarafına geçmeyi düşündüklerini kaydetti.

Sabah

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