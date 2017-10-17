Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilere avans ve faizsiz kredi imkanı için çalışmalar sürüyor. Bu düzenlemeler hayata geçerse, nakit ihtiyacı oluşan emekli isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) avans çekebilecek, isterse de bankadan faizsiz kredi kullanabilecek. Avans sistemiyle, emekliler SGK'ya başvurup maaşlarının 3 katına kadar para alabilecek. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesilecek. Bunun için herhangi bir faiz ya da vade farkı alınmayacak. Maaşı 2 bin lira olan emekli 6 bin lira avans çekebilecek. Bunu da ayda 166,67 lira taksitle 36 ayda geri ödeyecek.

FAİZSİZ 20 BİN LİRA

Faizsiz kredi için ise emekli maaşlarının yatırıldığı bankalara teklif götürülecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Anlaşma sağlanırsa, emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilecek. Maaşı 2 bin lira olan emekli, 20 bin liraya varan kredi çekebilecek. Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde yapılacak. Böylece taksitler direkt olarak hesaptan kesilecek, ikinci bir işlem yapılmayacak.

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