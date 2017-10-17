Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Milli Doğalgaz Şirketi KazTransGaz’dan yapılan açıklamaya göre, başkent Astana’daki doğalgaz operatörlerinin birleştirilmiş sevkiyat merkezi binasında Çin’e doğalgaz ihracatının başlatılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, doğalgaz ihracatının başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bugün tarihi olaya tanıklık ediyoruz. Çin ile doğalgaz ihracatı anlaşmasının imzalanması KazMunayGaz ile KazTransGaz’ın başarılı çalışmalarının sonucudur. Şimdi Kazakistan için alternatif yol oluştu, Çin’e 5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı başladı." ifadelerini kullandı.

Bozumbayev, “Biz 10 milyar metreküp gaz tedarik edebilecek teknik imkanlara ve doğalgaz boru hattı kapasitesine sahibiz. Bu yerel doğalgaz sektörünün gelişmesinde yeni dönemin başlangıcıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın milli petrol şirketi KazMunayGaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sauat Mınbayev ve KazTransGaz’ın Genel Müdürü Rustam Suleymanov'un da katıldığı törende, Kazakistan'ın güneyindeki Çimkent açıklarındaki Akbulak Doğalgaz Ölçme İstasyonu ile canlı bağlantı kurularak gaz ihracatı başlatıldı.

Çin'in PetroChina şirketiyle yılda 5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı yapılmasını öngören bir anlaşma imzalandıklarını 3 Ekim'de duyuran KazTransGaz, söz konusu ticaretten bir milyar dolar civarında gelir beklendiğini açıklamıştı.