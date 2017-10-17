Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Mavera Kongre Merkezinde düzenlenen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademik yıl açılışı törenine katıldı. Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Dünyanın büyük bir borç birikim sürecinde olduğunu söyleyen Şimşek, küresel belirsizlik, jeopolitik risklerle beraber piyasada hareketli bir görüntü oluştuğunu anlattı.

“JEOPOLİTİK RİSKLER EKONOMİYİ ETKİLİYOR”

Türkiye’nin çevresinde ciddi sorunlar olduğunu, bundan Türkiye’nin de ister istemez etkilendiğini aktaran Şimşek, "Jeopolitik riskler ekonomiyi ister istemez etkiliyor. DEAŞ’ın çökertiliyor olması, hem ülkemiz hem de dünyamız açısından sevindirici gelişme. Çünkü Irak’ta ve Suriye’de benzer bir trendle topraklardan DEAŞ önemli ölçüde temizleniyor. Dünyadaki refah artışını arka planında ticaretin ve dış açık var. Gerekli tedbirler alınarak yapılan ticaretin refah artışında önemli bir katkı sağlıyor. Korumacı tavır bir anlam teşkil etmiyor” dedi.

“YASTIK ALTINDAKİ ALTINLARINIZI EKONOMİYE KAZANDIRALIM”

Şimşek vatandaşlara seslenerek yastık altındaki altınlarını ekonomiye kazandırmalarını istedi. Şimşek, “Yastık altında altın tutmayın. Gelin Merkez Bankasında saklayalım. Bunun karşılığında da yüksek gelir verelim, çalınma riskini bertaraf etmiş olalım ve size de yılda 2,4’ün biraz üzerinde gelir sağlayalım. Yani yatırım sistemi geliştirelim, Merkez Bankamızın rezervlerini artıralım. Aslında imkanlarımız var ama imkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLAR HER ZAMAN ESASTIR”

Yatırımların her zaman esas olduğunu belirten Şimşek, "Yatırımların milli gelire oranı konusunda son dönemlerde düşüş söz konusudur. Dünyadaki bu orana baktığımızda son 26-27 yıldır istikrarlı devam ediyor. Ama gelişmiş ülkelerde düşüş söz konusu. Bu da verimlilikte azalmaya neden oluyor. Borçluluktan bahsediyoruz. Gerek gelişmiş, gerekse gelişmiş ülkelerde borçluluk hızla artıyor. Bu geldiğimiz seviye ister istemez tedirgin ediyor. Çünkü borç, uzun vadede gelişmeyi yavaşlatır. Bu hane halkı için de böyle, şirketler için de. Dünya nüfusu yaşlanıyor. 2050 yılına kadar dünyada yaşı nüfusu iki katına çıkacak. Eğer robotlar devreye girmezse küresel ekonomiye ciddi bir tehdit. Yaşlı nüfus sosyal güvenlik açısından da büyük bir yüktür. Teknoloji gelişiyor, insanlar daha fazla yaşıyor ama sosyal güvenlik üzerinde büyük bir yük getiriyor. O yüzden bu alanda çalışmalar yapılmalı" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK DURUMU

Türkiye’nin dünya ekonomisindeki önemine ve son yıllardaki gelişimine ilişkin bilgiler paylaşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, şunları kaydetti:

"Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye iyi yönde gelişim gösteriyor. Çin ve Hindistan hariç Türkiye’nin kendisine benzer ülkeleri geride bırakarak, yoluna devam ediyor. Bu dönemde Türkiye sadece kendi içerisinde iyi bir performans göstermiş. Böyle gidersek AB ile başa baş hale gelmiş olacağız. Üretim, hacim olarak büyümüş, satın alma gücü 2,7 kat büyümüş. Peki önümüzde dönemde ne öngörüyoruz, Geçen sene küresel kriz nedeniyle yüzde 3 büyümüş dünya. Biz de darbe gibi büyük badirelere rağmen dünya kadar büyümüş. Bu sene ise hızla toparlanıp geçen senenin üzerine çıkacağını öngörüyoruz ve 5 civarı beklentimiz var. Bazı kesimler ’Efendim büyüme bize yansımıyor’ diyorlar ama sene başından bu yana 800 binden fazla kardeşimize iş bulmuşuz. Bunu konut, beyaz eşya, otomobil satışında, yurt dışına çıkan turist sayımızda görebilirsiniz. Hangi parametreyi alırsanız alın bu büyümeyi görürsünüz. Ama insanlar daha fazlasını arzuladığı için bunu fark etmiyor. İnşallah daha iyileri de olacak. Bu kadar yüksek istihdam artışı ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Daha fazla hane geliri, daha fazla üretim, daha fazla tüketim anlamına gelir yani büyümeyi geliştirir. Peki bu kadar istihdam sağlanırken neden bu kadar işsiz var. Çünkü eğitim seviyemiz hızla artıyor, nüfusumuz genç. Önceden çok sayıda insan köyde çalışıyor gibi görünüyordu. Fiilen gizli içsiz olanlar şimdi piyasaya giriyor. Eğitimle beraber kadınlar arasındaki iş gücüne katılım artıyor."

“REFORMLARLA ÜLKE EKONOMİSİ HIZLA TOPARLANDI”

Yapılan reformlarla ekonominin hızla toparlandığını aktaran Şimşek, "Yaptığımız reformlarla ekonomi hızla toparlandı. Özellikle eğitim, yargı reformlar yaptık. Bu reformları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan bir üniversite olarak öğrencilerini bir yandan akademik olarak donatırken, bir yandan da ahlaklı, etik duyguları gelişmiş, tartışmayı bilen, çatışmadan uzak bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Akademik yılı açılış programına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Taner Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, akademisyen ve öğrenciler katıldı.