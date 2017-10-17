Bu yıl, eylüldeki değer kaybının ardından ekim ayına alış ağırlıklı  başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya  alınması ve bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 21 Haziran'dan bu  yana ilk defa 100.000 seviyesinin altına geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla  tekrar yükselişe geçen BIST 100 endeksi, dün itibarıyla 107.000 seviyesinin  üzerini gördü.

Uzmanlar, ABD ve Türkiye arasında vizelerin askıya alınması ve Irak'ın  kuzeyinde yapılan gayrimeşru referandumla bölgede artan jeopolitik riskler sonucu  BIST 100 endeksinde sert satışlar görüldüğünü, geçen hafta 100.000 seviyesinin  altına gerileyen endeksin, Türk ve ABD'li yetkililerden gerilimi artırıcı  açıklamaların gelmemesi ve IMF'nin Türkiye'ye yönelik 2017 ve 2018 büyüme  beklentilerini yukarı çekmesi sonucu alış ağırlıklı bir seyir izleyerek  kayıplarını telafi ettiğini belirtti.

"ENDEKSTE ÇOK SERT SATIŞLAR OLMASINI BEKLEMİYORUM"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İntegral Yatırım  Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, normal şartlarda 110.000 puanda "yorulan"  BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyelerine doğru bir miktar kar satışının genel  olarak beklendiğini ifade etti.

Turşucu, Kuzey Irak referandumu ile ABD-Türkiye arasındaki vize  gelişmelerinin piyasalarda "sürpriz" satışlara neden olduğunu belirterek, Irak'ın  kuzeyindeki referanduma uluslararası blok tarafından tavır alınması ve ABD vize  yasağının ardından yumuşamaların başlamasının borsaya güçlü alımlar gelmesini  sağladığını söyledi.

Endeksin geldiği noktanın, gelişmeler öncesinde teknik olarak düzeltme  bekledikleri seviyeler olduğuna işaret eden Turşucu, 9 aylık bilanço döneminin  başladığını ve endeks üzerinde ağırlığı olan pek çok büyük şirkette yine yüksek  performans beklendiğini kaydetti. Turşucu, endekste çok sert satışlar olmasını  beklemediğini, güçlü ve iyi şirketlerde bilanço beklentili alımların devam edecek  gibi göründüğünü ifade etti.

Turşucu, piyasaların vize ve jeopolitik risklerle ilgili gelişmeleri  izleyeceğini, dolar endeksindeki güçlenmenin gelecek süreçte gelişmekte olan  piyasaları bir miktar rahatsız edebileceğini söyledi.

BIST 100 endeksinde güçlenmenin devam etmesi için endeksin 106.700  seviyesinin üzerine yerleşmesi gerektiğini, bu durumda ilerleyen günlerde 110.000  seviyesine doğru güçlenmeleri görebileceklerini ifade eden Turşucu, endeksin  106.700 seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda ise 105.000 desteğine  doğru kar satışlarının görülebileceğini kaydetti.

"ENDEKSTE YENİ REKOR SEVİYE GÖRME İHTİMALİ MASADA"

Stratejist Cüneyt Paksoy da dolar/TL'de 3,80'lerden 3,65-3,60  aralığına geri dönülmesine paralel BIST 100 endeksinde  de güçlü bir tepki  oluştuğunu belirterek, dolar bazlı 3,3 centlerden 2,7 centlere kadar oluşan geri  çekilmenin BIST 100 endeksi için tekrar görece ucuzluk meydana getirdiğini  söyledi.

Paksoy, Türkiye-ABD gerginliği, AB ile ilişkiler, Kuzey Irak ve Suriye  üzerinden takip edilen jeopolitik riskler, içerideki siyasi süreç, ABD Merkez  Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi majör merkez bankaları  paralelinde ilerleyen global piyasaların seyrinin bu tepki hareketinde dikkatle  izlenen başlıklar olacağını vurguladı.

Özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yakından  izleneceğini ifade eden Paksoy, "BIST 100 endeksi, 105.000-106.000 aralığı  üzerinde kalabildikçe ve devamında 107.000-108.500 ara direnç aralığı kalıcı  geçilebildikçe 110.000'leri yeniden test etme ve üzerinde yeni rekor seviye görme  ihtimali masada. 110.500 üzerinde kalıcı olabildikçe ve ara direnç olan   111.500  üzerinde ek kuvvet kazanabildikçe 113.000 ve 115.000 kanal direnç hedefleri  realize olabilir." şeklinde konuştu.

Kar satışları devam ettikçe 105.000-106.000 puan aralığının önemli  destek seviyesi olarak takip edileceğini belirten Paksoy, "Buranın altına tekrar  kalıcı inilmesi halinde aşağıda 100.000 psikolojik eşiği içinde barındıran  101.500- 99.000 aralığı destek olarak izlenecek." dedi.