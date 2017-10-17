Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl, eylüldeki değer kaybının ardından ekim ayına alış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınması ve bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 21 Haziran'dan bu yana ilk defa 100.000 seviyesinin altına geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçen BIST 100 endeksi, dün itibarıyla 107.000 seviyesinin üzerini gördü.

Uzmanlar, ABD ve Türkiye arasında vizelerin askıya alınması ve Irak'ın kuzeyinde yapılan gayrimeşru referandumla bölgede artan jeopolitik riskler sonucu BIST 100 endeksinde sert satışlar görüldüğünü, geçen hafta 100.000 seviyesinin altına gerileyen endeksin, Türk ve ABD'li yetkililerden gerilimi artırıcı açıklamaların gelmemesi ve IMF'nin Türkiye'ye yönelik 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini yukarı çekmesi sonucu alış ağırlıklı bir seyir izleyerek kayıplarını telafi ettiğini belirtti.

"ENDEKSTE ÇOK SERT SATIŞLAR OLMASINI BEKLEMİYORUM"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, normal şartlarda 110.000 puanda "yorulan" BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyelerine doğru bir miktar kar satışının genel olarak beklendiğini ifade etti.

Turşucu, Kuzey Irak referandumu ile ABD-Türkiye arasındaki vize gelişmelerinin piyasalarda "sürpriz" satışlara neden olduğunu belirterek, Irak'ın kuzeyindeki referanduma uluslararası blok tarafından tavır alınması ve ABD vize yasağının ardından yumuşamaların başlamasının borsaya güçlü alımlar gelmesini sağladığını söyledi.

Endeksin geldiği noktanın, gelişmeler öncesinde teknik olarak düzeltme bekledikleri seviyeler olduğuna işaret eden Turşucu, 9 aylık bilanço döneminin başladığını ve endeks üzerinde ağırlığı olan pek çok büyük şirkette yine yüksek performans beklendiğini kaydetti. Turşucu, endekste çok sert satışlar olmasını beklemediğini, güçlü ve iyi şirketlerde bilanço beklentili alımların devam edecek gibi göründüğünü ifade etti.

Turşucu, piyasaların vize ve jeopolitik risklerle ilgili gelişmeleri izleyeceğini, dolar endeksindeki güçlenmenin gelecek süreçte gelişmekte olan piyasaları bir miktar rahatsız edebileceğini söyledi.

BIST 100 endeksinde güçlenmenin devam etmesi için endeksin 106.700 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerektiğini, bu durumda ilerleyen günlerde 110.000 seviyesine doğru güçlenmeleri görebileceklerini ifade eden Turşucu, endeksin 106.700 seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda ise 105.000 desteğine doğru kar satışlarının görülebileceğini kaydetti.

"ENDEKSTE YENİ REKOR SEVİYE GÖRME İHTİMALİ MASADA"

Stratejist Cüneyt Paksoy da dolar/TL'de 3,80'lerden 3,65-3,60 aralığına geri dönülmesine paralel BIST 100 endeksinde de güçlü bir tepki oluştuğunu belirterek, dolar bazlı 3,3 centlerden 2,7 centlere kadar oluşan geri çekilmenin BIST 100 endeksi için tekrar görece ucuzluk meydana getirdiğini söyledi.

Paksoy, Türkiye-ABD gerginliği, AB ile ilişkiler, Kuzey Irak ve Suriye üzerinden takip edilen jeopolitik riskler, içerideki siyasi süreç, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi majör merkez bankaları paralelinde ilerleyen global piyasaların seyrinin bu tepki hareketinde dikkatle izlenen başlıklar olacağını vurguladı.

Özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yakından izleneceğini ifade eden Paksoy, "BIST 100 endeksi, 105.000-106.000 aralığı üzerinde kalabildikçe ve devamında 107.000-108.500 ara direnç aralığı kalıcı geçilebildikçe 110.000'leri yeniden test etme ve üzerinde yeni rekor seviye görme ihtimali masada. 110.500 üzerinde kalıcı olabildikçe ve ara direnç olan 111.500 üzerinde ek kuvvet kazanabildikçe 113.000 ve 115.000 kanal direnç hedefleri realize olabilir." şeklinde konuştu.

Kar satışları devam ettikçe 105.000-106.000 puan aralığının önemli destek seviyesi olarak takip edileceğini belirten Paksoy, "Buranın altına tekrar kalıcı inilmesi halinde aşağıda 100.000 psikolojik eşiği içinde barındıran 101.500- 99.000 aralığı destek olarak izlenecek." dedi.