2015 yılından bu yana KOSGEB Sinop Müdürlüğü görevini yürüten Nedim Kaşıkırık, KOSGEB’in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaşıkırık yaptığı açıklamada, “Her geçen gün KOSGEB desteklerini ilimiz içerisinde arttırarak devam ediyoruz. 2012 yılında Sinop şubesi açılmış olup 2012-2015 yılları arasında ortalama 1-1,5 milyon liralık bir destek verirken, 2016 yılında bu 3,4 milyon TL’ye çıktı. 2017 yılı tamamlanmadığı halde verilen destek 4,5 milyon TL gibi bir rakamlara ulaştı, 5 milyon TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Kaşıkırık şu bilgileri verdi: “Şu an en önemli diyebileceğimiz bir proje olan KOBİ-Gel Projesi tüm Türkiye’de başvuruları önümüzdeki Cuma günü son bulacak. İşletme başına 1 milyon TL’ye kadar destek verilebiliyor. 300 bin TL’si hibe, 700 bin TL’si araç gereç için faizsiz kredi olacak şekilde. İmalat yapan işletmelere yönelik bir proje bu proje, maalesef hizmet sektörü yada ticaret sektörü için bu projeden yararlanamıyoruz. Bu projeden dahil olmak isteyen vatandaşlarımızın KOSGEB Müdürlüğümüzle bir an önce görüşmeleri gerekiyor. Başvurular Cuma günü bitecek olsa bile belli bir seviyeye kadar başvuruyu tamamlayan KOBİ’lerimizin 2 hafta kadar daha süreleri olacak. Gelen projeleri bir hafta kadar değerlendirme sürecimiz olacak, eksik bulduğumuz yerleri bildirip tamamlamalarını isteyeceğiz. Projeye başvurmamış olanların Cuma gününe kadar müdürlüğümüze bir özet dosyası ile gelmeleri gerekiyor. Biz KOSGEB olarak her zaman işletmelerimizin, vatandaşlarımızın yanındayız.”

Nedim Kaşıkırık açıklamasını şöyle tamamladı: “KOSGEB’in amacı çalışan sayısı 250’nin altında olan ve bilançosu 40 milyon TL’nin altında olan işletmelere gerek maddi gerekse KOSGEB’in diğer hizmetleri olan destek ve danışmanlık hizmetleri vererek geliştirmek ve desteklemektir. İşletmelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak KOSGEB’in bir diğer işlevidir.”